-DİREKSİYON BAŞINDA BURUK BAYRAM EDİRNE (A.A) - 16.11.2010 - Kurban Bayramı'nın sevinç ve mutluluğunu sevdikleriyle yaşayanların yanında, ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta buruk geçirenler de var. İhracat yüklerini yurt dışına taşımakla görevli tır şoförleri, Kurban Bayramı'na ya sınır kapılarında tır kuyruklarında veya direksiyonlarının başında girdi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış için kuyrukta bekleyen yaklaşık 300 tır şoförü, sevdiklerini telefonla arayarak bayramlarını kutladı. Birbirleriyle de bayramlaşan tır şoförleri, meslekleri gereği kendileri için özel gün kavramının olmadığını belirtti. Tır şoförleri, ''ekmek parası'' olarak gördükleri mesleklerinin zorluğunun yanında, özel günlerde de sevdiklerinin yanlarında bulunamayışlarını ''hayatın cilvesi'' olarak değerlendiriyor. Bayramı direksiyon başında geçirecek şoförler, en çok emeklilikte aileleriyle birlikte bayram geçirmeyi hayal ediyor.