Direği boyarken bayrağı indirdi, polis örgüt üyesi sanıp okulu bastı!

Eskişehir Edebali Anadolu Lisesi'nin arka bahçesindeki Türk Bayrağı, bayrak direğinin boyanması nedeniyle okul görevlisi tarafından indirildi. İndirilmiş olan bayrağın yanında 2 genç kadın ile 1 erkeğin hızla uzaklaştığını iddia eden vatandaşlar, bu kişileri örgüt üyesi sanıp polise ihbarda bulundu. Okula gelen polisler, boyacıya "Bayrağı indirenleri gördün mü?" diye sordu. "Ben indirdim çünkü direği boyuyorum" cevabını alan polisler, okuldan ayrıldı.



Olay öğleden sonra Yenidoğan Mahallesi'ndeki Edebali Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar okulun arka bahçesindeki direğe asılı bayrağın indirilmiş olduğunu ve yanında da 2 genç kadın ile 1 erkeğin olduğunu, bu kişilerin okul bahçesinden uzaklaştığını görünce 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik ve Önleyici hizmetler şubesi ekipleri sevk edildi.



Gelen ekipler bayrağın indirilmiş olduğunu haber merkezine bildirdi. Polis ekipleri okul çevresinde örgüt üyesi oldukları sanılan 2 kadınla 1 erkeği aramaya başladı. Bu sırada okulun içinden elinde boya kovası ve fırça ile çıkan bir kişi, bayrağın yanına geldi. Polisler okulun boya ve badanasını yaptığı belirtilen bu kişiye bayrağı kimin indirdiğini sorunca "Ben bayrak direğini boyuyorum. Bayrağı ben indirdim" yanıtını aldı. Polis ekipleri, vatandaşların bir yanlış anlama nedeniyle ihbarda bulunduğunu haber merkezine bildirdikten sonra okuldan ayrıldı.

