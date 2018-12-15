Dipten su yüzüne hızlı çıkmak zorunda kalan dalgıcın vücudu şişti

eru'da dalgıçlık yaparak geçimini sağlayan Alejandro Ramos, 30 metrelik derinlikten su yüzüne hızlı bir şekilde çıktıktan sonra vurgun yedi ve hava embolisine yakalandı. Ramos'un vücudunda anormal derecede şişkinlikler oluştu.

Metro'nun haberine göre, Peru'da küçük bir balıkçı kasabasında yaşayan ve geçimini derinliklerden deniz mahsulleri çıkararak kazanan 56 yaşındaki Ramos, 30 metre derine daldı, ancak oradan geçen bir geminin temiz hava borusunu koparınca hızlı bir şekilde su yüzüne çıkmak zorunda kaldı.

Ramos olayın ardından kollarının, bacaklarının, göğüs ve sırt bölgesinin şiştiğini fark etti.

Talihsiz dalgıç, aldığı travmaların kendisine sürekli olarak acı verdiğini, ayrıca yürürken ve nefes alıp verirken sorunlar yaşadığını söyledi.

Tedavisini ödeyemeyen Ramos, bu talihsiz vaka sonucunda işini de kaybetti.

Şimdi Ramos deniz sağlık merkezindeki doktorların gözetimi altında kalıyor. Sağlık uzmanları, oksijen tedavisinin Ramos'un bozuk dokularının düzelmesini sağlayacağını düşünüyor.

Vurgun yiyen kişilerde görülen hava embolisi damar içinde hava bulunması nedeniyle meydana geliyor. Bu hava kabarcığı takıldığı noktanın devamına kanın akışına izin vermediği için bölgesel anemiye neden oluyor ve vücut şişmeye başlıyor.