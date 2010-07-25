Diplomatlara örnek olan mektup

T24- Sydney Başkonsolosu Recep Peker, Türkiye’ye çok uzak coğrafyalarda, ülkenin adını duyurmuş bir diplomattı... 9 gün önce kanserden kaybettiğimiz Peker’in, Pasifik’in ortasındaki bir ada ülke olan Nauru’dan 2009 yılında bir internet kafeden gönderdiği mektubunu Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu elinden düşürmüyor. Peker, mektubunda Türkiye’nin jeneratör yardımının adaya nasıl hayat verdiğini anlatıyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Sydney Başkonsolosluğu’na atanan, ancak 16 Temmuz’da 58 yaşında kanserden yaşamını yitiren Recep Peker’in, Türkiye’nin ıssız bir adada yürüttüğü çalışmalarını anlatan mektubu, Dışişleri Bakanlığı’nın en önemli örnek belgelerinden oldu.

Davutoğlu elinden hiç düşürmüyor

Peker’in, Canberra Büyükelçiliği Müsteşarı iken kaleme aldığı bu mektup, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu da çok etkiledi. Genç diplomatlara, “Bu mektubu okuyun” tavsiyesinde bulunan Davutoğlu, belirli aralıklarla Türkiye’nin tüm dünyadaki büyükelçileriyle yaptığı toplantılarda da mektubu elinden düşürmüyor.

İnternet kafeden gönderilen mektup

Peker’in mektubu, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için Pasifik’teki ada devletlere yaptığı insani yardımların yerinde incelenmesiyle ilgili. 20 kadar ülke ve çeşitli kuruluşların temsilcileriyle Avustralya’nın kuzeyinde, Pasifik’in ortasındaki Nauru Adası’na giden Peker, izlenimlerini Dışişleri Bakanlığı’ndaki ilgili genel müdür Büyükelçi Reha Keskintepe’ye bu adada bir internet kafeden 19 Kasım 2009’da ilettiği elektronik postada şöyle anlatıyor:

‘Cumhurbaşkanı, Naim’in olimpiyat arkadaşı’

“Nauru Cumhurbaşkanı (Naim Süleymanoğlu’nun iyi arkadaşı, üç olimpiyatta aynı kiloda yarışmışlar) ve bakanları, konuşmalarında dünyanın en zengin ülkelerini, ikinci hatta üçüncü el vasıtaları yardım diye vermelerini alaycı dille eleştirirken, her vesileyle bizim Temmuz’da hibe ettiğimiz jeneratörün adadaki hayatı nasıl değiştirdiğini heyecanla anlattılar.”

‘Bizim jeneratör gümbür gümbür çalışıyor’

“Bir sabah donör ülkelerin katkıda bulundukları yerleri gezdik. Uyduruk yerler. Utanmadan, kafalarına da kakmak için kapılarına kocaman kendi ülke hükümetlerinin tabelalarını çakmışlar. Bizim jeneratör aslanlar gibi gümbür gümbür çalışıyor. Pasifik’i dalgalandırıyor, daha önce günde 4 saat enerjileri olan Naurululara 24 saat elektrik veriyor, okumalarını, çalışmalarını sağlıyor. Keşke üzerine bir Türk bayrağı plaketi çaksalardı.”

‘Hayatımızın yarısını verdik, iyi yerdeyiz’

“Gerçekten çok gurur verici bir ziyaret oldu. Toplantıda yanımda oturan AB Fiji Temsilcisi elimdeki TİKA 2008 raporuna büyük ilgi gösterdi, istedi, ben de verdim. Herkese, 110 küsur ülkeye yardım sağladığımızı söyledim. O muhteşem jeneratörü görmeselerdi inanmayacaklardı. 27.5 yılımızı, hayatımızın yarısını verdik ama neredeyse tüm dünya ile uğraşa uğraşa yine de kötü bir yere gelmedik galiba.”

‘Adanın tek uçağı başka bir adada’

“Bu arada komik bir şey oldu. Karikatürcülerin icadı, üzerinde sadece iki hindistan cevizi ağacı olan ıssız adaya benzeyen bu adadan pazartesi sabahı ayrılacaktık ama adanın tek uçağı benzin pompasındaki arıza nedeniyle başka bir adada kalmış. Perşembe günü gelir diyorlar ama ne kadar inanılır, bilemem. Biraz önce birkaç arkadaş internet kafeye gitmek üzere otelin servis aracına binerken, Amerikalı geldi, nereye gittiğimizi sordu. Ben de ‘Türkiye’nin benim için özel uçak gönderdiğini’ söyledim. Vallahi inandı, billahi inandı. Nereden nerelere geldik, inşallah o da gerçek olacak. Sevgiler, Recep.”

13 bin nüfuslu Nauru Cumhuriyeti işsizlikte birinci

PASİFİK Okyanusu’nda Avustralya’nın kuzeyinde, Ekvator ve Marshall Adaları’nın güneyinde yer alan ve resmi adı “Nauru Cumhuriyeti” olan bu ada devletin yüzölçümü 25 kilometre kare, nüfusu 13 bin civarında. Kıyı şeridinde kumsallar ve tarıma elverişli topraklar bulunuyor. Nüfusun tamamı adanın güneybatı kesiminde bulunan gölcük ile sahil şeridinde yaşıyor. Ülkenin en önemli gelir kaynağı kuş atıklarından oluşan rezervlerdeki fosfat ve potasyum. Ülkedeki birkaç kilometrelik demiryolu da bu rezervleri merkeze getirmek için kullanılıyor. Nauru, işsizlik oranı açısından yüzde 90 ile dünya rekorunu elinde tutuyor.

Dedesi Başbakan M. Recep Peker

ŞUBATTA kararnameyle Canberra Büyükelçiliği Müsteşarlığı’ndan Sydney Başkonsolosluğu’na atanan Recep Peker, 16 Temmuz’da 58 yaşında kanserden yaşamını yitirdi. Evli ve üç çocuk babası olan Peker, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde 1946-1947 yılları arasında Başbakanlık yapan Mehmet Recep Peker’in torunu, sanatçı Faruk Peker’in de kardeşiydi.