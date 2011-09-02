-Diplomatik kriz İngiliz televizyonlarında LONDRA (A.A) - 02.09.2011 - İngiliz haber kanalları, BM'nin Mavi Marmara saldırısıyla ilgili sızan raporunun detaylarına ve Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik krize geniş yer ayırıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, İstanbul muhabiri Jonathan Head'e sık sık bağlanarak, özellikle "Türkiye-İsrail ilişkilerinin ikinci katip düzeyine indirilmesi" konusunu yorumluyor. BBC muhabiri Head, Türkiye ile İsrail'in "bölgelerinde önemli müttefikler" olduğunu kaydederek, Türkiye'nin Mavi Marmara saldırısından sonra İsrail'den özür dilemesini beklediğini hatırlattı. 1990'lı yıllarda Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyi olduğunu anlatan Head, özellikle iki ülke arasındaki askeri iş birliğine dikkati çekti. Head, ilişkilerin kötüleşmesinin "İsrail için büyük kayıp" olarak niteledi ve Türkiye'nin İsrail'in bölgesindeki tek Müslüman dostu olduğunu kaydetti. BBC bültenlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun konuya ilişkin açıklamalarına da yer veriyor. Sky haber kanalı ise bültenlerinde, İsrail Dışişleri Bakanlığının eski hukuk danışmanı Alan Baker'ın konuya ilişkin görüşlerini aktardı. Baker Sky haber kanalına "Neden İsrail kendini koruduğu için ve yasal bir abluka için özür dilesin ki?" açıklamasını yaptı. Bu arada, İngiliz gazeteleri de internet sitelerinde Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun bugünkü açıklamalarına ve BM'nin Mavi Marmara saldırısıyla ilgili raporuna geniş yer verdi.