Diplomatik boykotlar gölgesinde gerçekleşecek Pekin Kış Olimpiyatları için sponsor şirketler de sessiz

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ABD, Kanada, Avustralya ve Britanya’nın Çin’in insan haklarına karşı diplomatik boykot kararının gölgesinde gerçekleşecek Pekin Kış Olimpiyatları’nın küresel sponsorlarında da sessizlik hakim olduğu tespit edildi.

BBC’nin yaptığı araştırma, insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Çin’de şubat ayında düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatları öncesi, etkinliğin küresel sponsorlarının tanıtım sayılarını mercek altına aldı.

Olimpiyatlar’ın resmi küresel partnerleri arasında Airbnb, Alibaba, Allianz, Atos, Bridgestone, Coca-Cola, Intel, Omega, Panasonic, Procter&Gamble, Samsung, Toyota ve Visa bulunuyor. Allianz dışında bütün bu şirketlerin Tokyo Olimpiyatları’nda da sponsor olduğu belirtildi.

Japonya’daki Tokyo Olimpiyatları’na giden süreçte bu şirketlerin sosyal medyada çok sık tanıtım yaptığı aktarıldı. BBC’nin araştırması, tanıtımların Pekin Kış Olimpiyatları’nda Tokyo’ya kıyasla çok az olduğunu gösterdi.

Enodo Economic’ten baş ekonomist Diana Choyleva “Visa, Coca-Cola ve diğerleri alışmışın dışında düşük bir pazarlama stratejisi izliyor. Bunun açıklaması Washington’un boykotu olabilir” dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, sponsor şirketlerle uzun dönemli anlaşmalar yapıldığı, Olimpiyatlar’ın gerçekleştiği ülkeyi seçemediklerini söyledi.

Şirketlerin, Pekin’deki etkinliğe dair çok fazla tanıtım yapıp, Çin’deki insan hakları ihlallerini gündeme getirmeyerek tepkiyle karşılaşmaktan çekindiği belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) bir açıklama yaparak Çin'in Sincan bölgesinde Müslüman Uygur azınlığa karşı muamelesini de kapsayan insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Şubat'ta başlayacak olimpiyatların diplomatik düzeyde boykot edilmesi gerektiğini söylemişti.