Diplomasını kiralayan eczacıya çifte ceza geliyor

Diplomasını kiraladığı tespit edilen eczacı yasaya göre 5 yıl eczane açamayacak; SGK’ya fatura edilen ilaç bedeli de faiziyle geri alınacak.

Sağlık Bakanlığı, başkasının diplomasını kiralayarak eczane açanların, vatandaş sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle denetimleri sıklaştırma kararı aldı. Denetimlerde eczacının yerinde bulunmaması halinde 24 saat sonra bir denetim daha yapılacak.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Diplomasını kiraladığı tespit edilen eczacı yasaya göre 5 yıl eczane açamayacak; SGK’ya fatura edilen ilaç bedeli de faiziyle geri alınacak.

Sıkı takip başlıyor

Sağlık Bakanlığı, diploma kiralayarak eczane açılmasının önüne geçek için muvazaa ile etkin mücadele çalıştayı yaptı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), “Muvazaa Yönergesi”ni de yayımladı. Yönergede, eczane işletimi ile ilgili kurallara açıklık getirildi. Buna göre eczacı odaları, il sağlık müdürlükleriyle işbirliği yapacak. Kiraladığı diplomayla eczane çalıştıranlar sıkı takip altına alınacak.

Eczacı 24 saat içinde gelecek

Bir yıllık periyot içinde eczaneye üç farklı zamanda denetim yapılacak. Eczacının yerinde bulunmaması halinde, 24 saat sonra bir denetim daha yapılacak. Eczacının duvarda asılı fotoğrafı ya da diplomasındaki resme dikkat edilecek. Usülsüzlüğün tespit edilmesi halinde, eczanenin ruhsatı iptal edilecek ve söz konusu eczacı 5 yıl süreyle eczane açamayacak. Eczanenin o zamana kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura ettiği ilaç bedeli de faiziyle birlikte diplomasını kiralayan eczacıdan geri alınacak.