Diplomalı ev hanımları yetişecek

Milli Eğitim Bakanlığı, “ev hanımlığı”nı artık diplomalı hale getiriyor. Ev işleri yapacak elemanların yetiştirilmesi amacıyla Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde “Ev ve Aile Hizmetleri” bölümü açıldı. Buradan yetişen “ev hanımları” hem ev işlerini daha nitelikli ve bilimsel yapacak, hem ellerindeki belgelerle kolaylıkla iş bulabilecek, hem de istemeleri halinde üniversiteye gidebilecekler.



Milli Eğitim Bakanlığı, her alanda diplomalı profesyonel elemanların yetiştirilmesi amacıyla yeni çalışmaları uygulamaya koymaya devam ediyor. Bakanlığın son uygulaması ise “ev hanımlığını” diplomalı yapmak oldu. Bakanlık Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, ev işlerini yapacak elemanların yetiştirilmesi amacıyla “Ev ve Aile Hizmetleri” bölümünü hizmete soktu. Buradan yetişen elemanlar ellerindeki belgelerle hem piyasada kolaylıkla iş bulabilirken, istemeleri durumunda ise üniversite eğitimlerini sürdürebilecekler.



Ev hanımları tüm işleri kendi başlarına yapabilecek





Kız Meslek Liseleri'nde yeni açılan “Ev ve Aile Hizmetleri” bölümüne ilk öğrenciler de kaydedildi. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından bu bölümler için hazırlanan müfredatta “Ev Sorumlusu” ve “Ev Yöneticisi” olacağı belirtildi. Bu bölümlerden mezun olanlar, “Tüm ev işlerini kendi başına yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişi” olacak.



Ev sorumlusu ve ev yöneticisi olmak isteyenlerin, ev ve aile ile ilgili konulara ilgi duyan, temiz, titiz, sorumluluk sahibi, zaman ve enerjiyi değerlendirebilen, problemleri kendi başına çözebilen, bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip, güvenilir, iş güvenliğine dikkat eden, sağlık problemi olmayan bireyler olması gerekiyor. Çalışma saati sınırlaması olmadığı belirtilen ev yöneticilerinin, çalışma esnasında dikkatli olmadıkları takdirde yanma, kayma, düşme, kesilmeler, elektrik çarpmaları ve hava gazı, doğal gaz zehirlenmeleri gibi kazalarla karşılaşabileceği uyarısı yapıldı.



ÖSS'de ek puan şansı



Ayrıca, Ev Sorumlusu ve Ev Yöneticisi olacak mezunlar, tatil köyü, otel, motel, konuk evi, gibi konaklama hizmeti veren kuruluşlarda da çalışabilecek. Mezunlar “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği”, “Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi” ve “Sosyal Hizmetler” bölümlerini seçmeleri halinde de ÖSS'de ek puan alabilecekler. Mezunlar ayrıca “Ev Ekonomisi Yüksekokulu” ve “Sosyal Hizmetler Yüksekokulu”na sınavsız geçiş yapabilecek.



Ev düzeni eğitimi görecekler



“Ev ve Aile Hizmetleri” tanıtım modülüne göre ev yöneticisi olarak yetiştirilecek öğrencilere 4 yıl boyunca, kişisel bakım yapmak, iş ve iş güvenliği önlemlerini almak, çalışma programı yapmak, ev alma/kiralama, taşınma ve düzenleme işlerini yürütmek gibi dersler verilecek. Ayrıca ders programında, kapı ve pencere, mobilya, aksesuar temizliğinin yanı sıra bulaşıkları yıkama, temiz mutfak araçlarını yerleştirme, mutfak dolaplarının temizliğini yapmak, mutfak ve banyo çöp atımını yapma, banyo temizliğini yapmak gibi dersler de yer alacak.



