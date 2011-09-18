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Yaşam

Diplomalı ''balon pilotları'' geliyor ANKARA (A.A)

18 Eylül 2011 13:37

-Diplomalı ''balon pilotları'' geliyor ANKARA (A.A) - 18.09.2011 - Kapadokya Meslek Yüksekokulunda, balon pilotluğu eğitimi verilecek. Kapadokya Meslek Yüksekokulu Balon Pilotluğu Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Balon Pilotluğu Programında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenliyor. Buna göre, bir öğretim yılı, her biri en az 70 öğretim günü olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşacak. Gerektiğinde hafta sonu tatili günlerinde de ders yapılabilecek. Dersler, teorik derslerden, atölye, laboratuvar, pratik çalışma gibi uygulamalardan ve uygulamalı derslerden oluşacak. Derslerin yarıyıl esasına göre veya yıl esasına göre planlanması Yüksekokul Kurulu tarafından gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulunun kararı ile dersler, Yüksekokul ve/veya Nevşehir ili dışında da yapılabilecek. Dersler, aşama dışı dersler ve dört aşamadan oluşan ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Balon Pilotluğu Lisanslandırma Esasları Talimatı uyarınca yürütülen aşama dersleri olmak üzere iki bölümden oluşacak. Hususi balon pilotu bilgi düzeyine yönelik teorik dersler ve görerek (VFR) uçuş dersleri birinci aşama dersler olarak nitelendirilecek. Birinci aşama derslere başlayabilmek için öğrencilerin; en az 18 yaşında olmaları, talimat tarafından belirlenmiş konularda adli sicil kaydının olmaması, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınacak, talimatta belirlenen şartları sağladığını gösteren sağlık raporuna sahip olmaları gerekecek. İkinci aşama dersleri, hususi balon pilotu bilgi düzeyine yönelik teorik dersleri ve görerek uçuş derslerini başarı ile tamamlamış pilotlarla/öğrencilerin gerçekleştirecekleri 60 saatten az olmayan uçuşları kapsayacak. 60 saatlik uçuş şartını yerine getirmeyen öğrenciler üçüncü aşamaya geçemeyecek. Ticari balon pilotu bilgi düzeyine yönelik teorik dersler ise üçüncü aşama dersler olarak nitelendirilecek. Dördüncü aşama dersler, ticari balon pilotu bilgi düzeyine yönelik olan görerek uçuş eğitimini kapsayacak, bu aşama derslere başlayabilmek için öğrencilerin üçüncü aşama derslerini başarıyla tamamlamış olmaları şartı aranacak. Derslere ve uygulamalara devam zorunlu olacak. Tüm dersleri başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2.00 olan ve diğer şartları yerine getiren öğrenciye ön lisans diploması verilecek.

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