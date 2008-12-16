Dinozorları da iklim değişikliği vurmuş!

Amerikalı bir yer bilimci, dinozorların yeryüzünden silinmesine meteor çarpmasının değil, Hindistan'daki volkanik patlamalardan kaynaklanan iklim değişikliğinin neden olduğunu ileri sürdü.



ABD gazetelerinde yer alan habere göre, Princeton Üniversitesi'nden Gerta Keller, Ulusal Bilim Vakfı'ndan meslektaşlarıyla Hindistan ve Meksika'da yaptığı saha çalışmalarında kitlesel bir yok olmanın ve değişik zamanlarda meteor çarpmasının kanıtlarını bulduklarını belirterek, teorisini bu çalışmalara dayandırdığını kaydetti.



Meksika'nın Yucatan bölgesini etkileyen meteor çarpmasının, dinozorların ortadan yok olmasından yaklaşık 300 bin yıl önce meydana geldiğini belirten Keler, dinozorların kitlesel biçimde yok olmalarının Hindistan'daki Dekkan volkanik patlamalarına denk geldiğini, dolayısıyla dinozorların ölümüne bunun yol açtığını ileri sürdü.



Keller ve meslektaşları, bulgularını Aralık 2009'da ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenecek Amerikan Jeofizik Vakfı toplantısında sunacaklarını ve ayrıca çalışmalarının History Channel'da yakında yayımlanacak "Dinozorları Aslında Ne Öldürdü" programında tanıtılacağını belirttiler.