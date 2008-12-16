T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Dinozorları da iklim değişikliği vurmuş!

Dinozorların yeryüzünden silinmesine meteor çarpmasının değil, Hindistan'daki volkanik patlamalardan kaynaklanan iklim değişikliğinin neden olduğunu ileri sürdü

16 Aralık 2008 02:00

Amerikalı bir yer bilimci, dinozorların yeryüzünden silinmesine meteor çarpmasının değil, Hindistan'daki volkanik patlamalardan kaynaklanan iklim değişikliğinin neden olduğunu ileri sürdü.

ABD gazetelerinde yer alan habere göre, Princeton Üniversitesi'nden Gerta Keller, Ulusal Bilim Vakfı'ndan meslektaşlarıyla Hindistan ve Meksika'da yaptığı saha çalışmalarında kitlesel bir yok olmanın ve değişik zamanlarda meteor çarpmasının kanıtlarını bulduklarını belirterek, teorisini bu çalışmalara dayandırdığını kaydetti.

Meksika'nın Yucatan bölgesini etkileyen meteor çarpmasının, dinozorların ortadan yok olmasından yaklaşık 300 bin yıl önce meydana geldiğini belirten Keler, dinozorların kitlesel biçimde yok olmalarının Hindistan'daki Dekkan volkanik patlamalarına denk geldiğini, dolayısıyla dinozorların ölümüne bunun yol açtığını ileri sürdü.

Keller ve meslektaşları, bulgularını Aralık 2009'da ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenecek Amerikan Jeofizik Vakfı toplantısında sunacaklarını ve ayrıca çalışmalarının History Channel'da yakında yayımlanacak "Dinozorları Aslında Ne Öldürdü" programında tanıtılacağını belirttiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24