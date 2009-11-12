Dinozorlar sıcakkanlı çıktı

Eski Yunanca'da ‘büyük sürüngen’ anlamına gelen dinazorların, her türlü zorlu koşullarda hayatta kalabildiği ve sıcakkanlı yaratıklar olduğu ortaya çıktı.



Yeni elde edilen bulgulara göre sıcak kanlı kuşların yakın akrabası olan dinozorlar bu yönüyle sürüngenlerden çok insanlara daha yakın.



Hantal ve güneşe bağımlı olarak bilinen dinozarlar aslında çok çevik ve aktiftiler ve bu nedenle çok fazla besine ihtiyaç duyuyorlardı. Dinozorların 65 milyon yıl kadar önce yeryüzünden silinmesine, başgösteren yiyecek kıtlığının yol açmış olabileceği de savunulan teoriler arasında.

Washington Üniversitesi’nden Herman Pontzer liderliğindeki ekip, bir dinazorun yürümek için harcadığı enerjiyi hesaplayarak işe başladı. Pontzer fosiller üzerinde yaptığı incelemelerde dinazorların bacak boyuna göre sahip olması gerek kas miktarı hesapladı.



14 tür üzerinde yapılan araştırmalara göre dinazorların karın ve bacak bölgesindeki kaslar çok fazla gelişmiş. Bilimciler soğukkanlı canlıların bu kadar gelişmiş kasları hareket ettirecek enerjiyi üretemeyeceğini söylüyor.



Science ONE ‘da yayınlanan makalede, iki ayaklı dinazorların soğukkanlı olmaları halinde hareket etmek için gereken yüksek enerjiyi daha önce yeryüzünde görülmemiş bir biyolojik adaptasyonla becerebileceği, ancak bugüne kadar hiç fosilde ve canlıda böyle bir metabolizmaya rastlanmadığı belirtildi.

