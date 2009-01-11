Dinleyen de dinleniyor mu

Ergenekon operasyonunun beyin takımını oluşturan 4 birimin müdürleri, önceki gece Emniyet’teki makam odalarında değil, şubeleri birbirine bağlayan tünelde bir araya gelip 45 dakika görüştü. Görüşmenin makam odalarında yapılmaması dikkat çekti.



Ergenekon operasyonunun son dalgasında gözaltına alınanlar Organize ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanırken, emniyette ilginç bir hareketlilik yaşandı.



Operasyonun beyin takımı Organize Şube’den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aktaş, Terörle Mücadele Şubesi’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Tufan Ergüder, Terörle Mücadele Şube Müdürü Mutlu Ekizoğlu ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hüseyin Işıldak, şubeleri birbirine bağlayan tünelde önceki gece bir toplantı yaptı.



Gece yarısı Savcı Öz geldi



Önceki gece saat 22.45’te başlayan gizemli toplantı saat 23.30’a kadar sürdü. Operasyona yön veren polis şeflerinin rahatlıkla konuşabilecekleri makam odaları yerine iki binayı ikinci katlarından birbirine bağlayan tünelde buluşarak toplantı yapmaları dikkat çekti. Toplantının ardından polis şefleri tünelden ayrıldı. Tünel toplantısının sona ermesinden yaklaşık 1.5 saat sonra adliyede muvazzaf subayların sorgusunu bitiren Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz, kendisine yeni tahsis edilen zırhlı Mercedesiyle emniyete geldi. Polis şefleriyle bir araya gelen Öz, yaklaşık 45 dakika kaldığı emniyetten ayrıldı. Emniyette bütün birimlerden uzak bir noktada yapılan toplantı operasyonla ilgili önemli bir karar vermek için yapıldığı yorumlarına neden oldu.



