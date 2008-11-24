'Dinler arası diyalog mümkün değil'

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedict, "Dinler arası diyalog gerçek anlamda mümkün değil" dedi. Papa, "Dinler arası diyaloğun, ancak kişinin kendi inancını parantez içine almasıyla gerçekleşebileceğini" savunarak, diyaloğun ancak kültürler arası olabileceğini belirtti.



Katolik Kilisesi lideri Papa 16. Benedict, dinler arası diyalogla ilgili görüşlerini İtalya'nın eski Senato Başkanı Marcello Pera'nın yeni kitabıyla ilgili yazdığı mektupta dile getirdi.



Papa, mektubunda çok kültürlülüğün de mümkün olmadığını belirtti, kitap için "Eser, çok kültürlülük kavramındaki iç çelişkiyi bunun siyasi ve kültürel açıdan mümkün olamayacağını da gözler önüne seriyor" ifadesini kullandı.



Mektup Pera'nın "Hıristiyan olduğumuzu neden söylemeliyiz" adlı kitabında önsöz olarak yer alacak.