T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dinlenme tesisindeki araçtan büyük vurgun (2)

VALİZ VE KUTULAR BOŞ BULUNDU Dinlenme tesisindeki otomobilde 2 valiz dolusu ziynet eşyası ve para çantasının çalınmasıyla ilgili jandarma soruşturmayı sürdürüyor

04 Kasım 2017 16:49

VALİZ VE KUTULAR BOŞ BULUNDU
Dinlenme tesisindeki otomobilde 2 valiz dolusu ziynet eşyası ve para çantasının çalınmasıyla ilgili jandarma soruşturmayı sürdürüyor. TEM\'in kenarında bulunan Düzce merkeze bağlı İhsaniye Köyü\'nde oturanlar, ara sokakta bahçe duvarının kenarında boş 2 valiz ve ziynet eşyalarının kutuları bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, boş kutular ve valizlerin bulunduğu sokakta önlem aldı. Olay yeri inceleme ekibi, şüphelilerin içindeki ziynet eşyaları alındıktan sonra atılğı değerlendirilen valiz ve kutular üzerinde inceleme yaptı. Boş kutular, daha sonra karakola götürüldü. Şüphelilerin 3 kişi olduğu ve kiraladıkları bir araçla Ankara yönüne kaçtıkları belirlendi. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VALİZ VE KUTULAR BOŞ BULUNDU DinlenmeTEMDüzceKöyüKöylülerinOlayBoşAnkaraJandarmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24