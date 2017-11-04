Dinlenme tesisindeki araçtan büyük vurgun (2)

VALİZ VE KUTULAR BOŞ BULUNDU

Dinlenme tesisindeki otomobilde 2 valiz dolusu ziynet eşyası ve para çantasının çalınmasıyla ilgili jandarma soruşturmayı sürdürüyor. TEM\'in kenarında bulunan Düzce merkeze bağlı İhsaniye Köyü\'nde oturanlar, ara sokakta bahçe duvarının kenarında boş 2 valiz ve ziynet eşyalarının kutuları bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, boş kutular ve valizlerin bulunduğu sokakta önlem aldı. Olay yeri inceleme ekibi, şüphelilerin içindeki ziynet eşyaları alındıktan sonra atılğı değerlendirilen valiz ve kutular üzerinde inceleme yaptı. Boş kutular, daha sonra karakola götürüldü. Şüphelilerin 3 kişi olduğu ve kiraladıkları bir araçla Ankara yönüne kaçtıkları belirlendi. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.



FOTOĞRAFLI

