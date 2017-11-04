Dinlenme tesisinde soygun; 2 valiz ziynet eşyası, 50 bin dolar para!..

Düzce'de, TEM yolu üzerinde bir dinlenme tesisinde park halindeki otomobilde bulunan 2 valiz ziynet eşyası ve 50 bin dolar para, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Valizdeki ziynet eşyalarının maddi değerinin 1 milyon dolar olduğu belirtildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında TEM'in Düzce kesimi Gümüşova mevkisinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul’a 06 FR 0345 plakalı otomobille ziynet eşyası götüren H.M.A. ve yanındaki 2 kişi, tesiste mola verdi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobilin arka camını kırıp içerideki 2 valiz ziynet eşyası ve 50 bin dolar para bulunan çantayı alıp kaçtı. Valizdeki ziynet eşyalarının maddi değerinin 1 milyon dolar olduğu belirtildi. Mola sonrası araca döndüklerinde durumu fark eden 3 kişi, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, araçta parmak izi aradı, çevrede araştırma yaptı.

Valiz ve kutular boş bulundu

Dinlenme tesisindeki otomobilde 2 valiz dolusu ziynet eşyası ve para çantasının çalınmasıyla ilgili jandarma soruşturmayı sürdürüyor. TEM'in kenarında bulunan Düzce merkeze bağlı İhsaniye Köyü'nde oturanlar, ara sokakta bahçe duvarının kenarında boş 2 valiz ve ziynet eşyalarının kutuları bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, boş kutular ve valizlerin bulunduğu sokakta önlem aldı. Olay yeri inceleme ekibi, şüphelilerin içindeki ziynet eşyaları alındıktan sonra atılğı değerlendirilen valiz ve kutular üzerinde inceleme yaptı. Boş kutular, daha sonra karakola götürüldü. Şüphelilerin 3 kişi olduğu ve kiraladıkları bir araçla Ankara yönüne kaçtıkları belirlendi. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.