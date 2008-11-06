Telekomünikasyon İletişim Başkanı Şimşek, "Dinlenen telefonda cızırtı olmaz. Kimse dinlendiğini anlamaz. Telefonunuz son derece nettir. Cızırtı servisle ilgilidir" dedi. Şimşek 70 bin kişinin dinlendiğini söyledi.



Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek, Meclis Araştırma Komisyonu’na bilgi verirken dinlenen telefonlarla ilgili halk arasındaki yaygın bir kanıyı da yıktı. "Dinlenen telefonda cızırtı olmaz. Kimse dinlendiğini anlamaz" diyen Şimşek, Türkiye’de yaklaşık 70 bin kişinin telefon görüşmelerinin mahkeme kararıyla kayda alındığını söyledi.



CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın dinlendiği iddiası üzerine kurulan TBMM Telekulak Araştırma Komisyonu’na gelen Şimşek, "Önder Sav olayında bizden sadece belirtilen tarihte görüşme yapılıp yapılmadığı soruldu. Biz de görüşme kaydını bildirdik. Bizden teknik bir analiz istenmedi. Onun bir ortam dinlemesi mi olduğunu, yönlendirme mi olduğunu, üçüncü bir görüşmeyle çakışma olmadıkça bilemeyiz" diye konuştu.



Cennet huzuru olur



Komisyonda, MHP Milletvekili Osman Durmuş, "Dün saat 17.25’te telefonumdan cızırtı geldi ve telefonum kesildi. Kim dinliyor beni kardeşim?" diyerek Şimşek’ten yardım istedi. Bunun üzerine CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, "Öyle olmaz. Dinlenirken bir cennet huzuru olur. Cızırtı var gibi şeyler servisle ilgilidir" dedi. Bunu doğrulayan Şimşek, "Kimse dinlendiğini fark etmez. Dinleme yapılıyorsa telefonunuz son derece nettir, hiçbir hışırtı olmaz" dedi. Şimşek, üyelere şu bilgileri verdi:



70 bin kişi dinleniyor



Avrupa’da en az dinleme yapılan ülkelerden birisiyiz. Bir yılda yargı kararıyla kayda aldığımız dinlemelerin sayısı aşağı yukarı nüfusun binde biridir. (70 bin kişi) Biz yargı kararıyla iletilen numaraların sadece kaydını yapıyoruz. Bizden isteyen kurum hangisiyse, MİT, Emniyet veya Jandarma’ya gönderiyoruz. Kaydın dinlenmesi, çözülmesi, imha edilmesi tamamen bizim dışımızdadır. Biz kimleri kayda aldığımızı da bilmeyiz. Yani verilen numara milletvekiline mi ait, bakana mı ait biz bunu bilmeyiz.



Teknik dinleme kurumda



Kesinlikle önleme-tarama dinlemesi yapmıyoruz. Yani herhangi bir sözcük girerek teknik dinleme olayı bizde yok. Bizim dışımızdaki kurumlarda bu tür dinlemeler var. Bunları tespit etme imkanımız da yok. MİT, Emniyet ve Jandarma özel izinle teknik takip ve ortam dinlemesi yapıyorlar. Bazı kurumlarda mobil dinleme cihazları olduğunu da duyuyoruz. Bu tür dinlemelerin bizimle ilgisi yok. Cep telefonuna atılan bir SMS programı ile telefon dinlemeye alınabilir. Telefon açıkmış ve sanki o kadar süre konuşulmuş gibi görünür. Bunun kaydı bizde ve servis şirketlerinde olur.

