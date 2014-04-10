Dinlenen hakim dinlemenin başında: Damdan düşenin halini damdan düşen bilir

Kendisi de Ergenekon soruşturması kapsamında dinleme mağduru olan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı Hayrettin Türe, “Damdan düşenin halini damdan düşen bilir. Vatandaşlarımız rahat olsun, usule aykırı dinleme kararı devri sona erdi” dedi. HSYK’nın Türkiye genelinde MİT ve Emniyet’in yaptığı istihbari dinlemelere karar vermesi için yetkilendirdiği Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, dinleme taleplerinde somut gerekçe şartı arıyor.

‘Dinleme Mahkemesi’ olarak nitelenen Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Hayrettin Türe, artık usulsüz ve mevzuata aykırı şekilde verilen dinleme kararlarına rastlanmayacağını söyledi. Kendisi de Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre dinlenen Türe’nin yakın çevresine, “Damdan düşenin halini damdan düşen bilir, vatandaşlarımız rahat olsun, usule aykırı dinleme kararı devri sona erdi. Usulsüz bir şekilde dinleme yapılmaması için büyük önem gösteriyoruz” dediği öğrenildi. Kaldırılan terör ve özel yetkili mahkemelerin mevzuata aykırı şekilde verdiği dinleme kararları tartışmalara neden olmuştu. Dinlenmek istenilen kişinin yerine başka isimler verilerek alınan dinleme kararları ortaya çıkmıştı. Vatandaşların büyük bir bölümünün “Dinleniyorum” endişesi duymasına da neden olan uygulamalar yapılırken, hükümet dinleme kararlarının tek elden verilmesi kararı aldı. Bu kapsamda HSYK 1. Dairesi, Türkiye genelinde MİT ve Emniyet’in yaptığı istihbari dinlemelere karar vermesi için Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ni yetkilendirdi. HSYK, bu mahkemeye verilen görev nedeniyle de Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne diğer mahkemelere göre dörtte bir oranında daha az iş verilmesinin uygun olacağını kararlaştırdı.

Gerekirse durdurun

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte MİT ve Emniyet sürdürdükleri soruşturmalar kapsamında dinleme kararı aldırmak için Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmaya başladı. Mahkeme, dinleme kararı talep edilirken, somut gerekçelerin ortaya konması şartı koydu. Mahkeme, verdiği dinleme kararlarını uygulanması için TİB’e gönderirken, “Dinlenilen telefonun gerçekten hakkında dinleme kararı verilen kişiye ait olup olmadığının” araştırıldıktan sonra kararın uygulanması talimatı verdi. Mahkeme, TİB’e gönderdiği talimatta, “Dinlenmesine karar verilen kişi ile dinlenen kişi ve telefon numarası arasında aidiyet bağı yoksa dinlemeyi durdurun ve evrakı bize gönderin” şerhi de düştü.