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Politika

Dinleme tapeleri: Osman Pepe işadamından iştiyor

Erzincan Sulh Ceza Mahkemesi'nin izniyle İsmailağa cemaati soruşturması sırasında bazı telefonlar dinlemeye alınıyor...

17 Mayıs 2011 03:00

T24 – Erzincan Sulh Ceza Mahkemesi'nin izniyle İsmailağa cemaati soruşturması sırasında bazı telefonlar dinlemeye alınıyor. Tarih 2 Şubat 2009. Telefonun bir ucunda AKP Kocaeli Milletvekili Osman Pepe var, diğer ucunda da cemaate ilişkin haberleşmelerde adı en sık geçen isimlerden olan Tek Çelik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi işadamı Mehmet Çelik. 

Pepe, işleri nedeniyle ödediği vergi ve sigorta primlerinden yakınıyor, bu gidişle “Koç'u, Sabancı'yı geçeceğini” söylüyor. Çelik'ten “kendisi için de iş alması” beklentisini dile getiriyor. Yasal Dinleme tutanaklarından aktarıyoruz.


'Koç'u, Sabancı'yı geçeceğiz anasını satayım'

Osman PEPE: Selamünaleyküm nasılsın 

Mehmet ÇELİK: Aleykümselam sayın bakanım yoğunsunuz galiba bu sefer (…) Allah yardımcınız olusun ne diyelim başka bir şey yapamıyoruz

Osman PEPE: Allah razı olsun Mehmet Bey ne edeceğiz ya na yapıyorsun ne ediyorsun

Mehmet ÇELİK: Uğraşıyoruz Sudi Arabistan’a gidiyor Cumhurbaşkanıyla orda şirket kurmuştum imzayı atacam bir taşta iki kuş vuracam (…) Şimdi bakanım başka bir konu vardır ordan dönüşte bir istiare yapsak burada Kosovalı vardır burada ortak bir iş yapacağız finansman bir sorun 

Osman PEPE: Dön gel de o zaman görüşelim 

Mehmet ÇELİK: Yaklaşık 90 km. lik yol işi

Osman PEPE: Anladım 

Mehmet ÇELİK: Bu baya büyük bir iş oraya saldırıcağız 

Osman PEPE: Hayırlısı olarak bir dön gel de. (…) Siz ne ediyorsunuz Yeminli mali müşavir hikayesini

Mehmet ÇELİK: Bir tipik hareketleri var onun dediğini yapmadık dedik çok olursa git deriz ona sizin adamınızı beğendim kusura bakmasın ya buda iyidir de disiplini sağlıyor da vergi vereceksin gibi bizim düşmanımız mısın?

Osman PEPE: Ya bırak anamızı ağlattı bize o kadar sigorta öderditti. O kadar vergi ödedik rekortmen oluyoruz ha 

Mehmet ÇELİK :Ben rekortmen oldum

Osman PEPE: Ciddi mi 

Mehmet ÇELİK: Valla ilk yüz beşe girdim Türkiye de

Osman PEPE: Ne zaman?

Mehmet ÇELİK: 2007 de şimdi kaça gireceğim belli değil belkide ona girerim

Osman PEPE: Ya koçu ve sabancıyı geçeceğiz anasını satayım 

(...)


Pepe: Bize de iş almışsınızdır, dedim

Tarih 10 Şubat 2009. Osman Pepe ile Mehmet Çelik konuşuyor.

Osman PEPE: Aloo

Mehmet ÇELİK: Selamün aleyküm

Osman PEPE: Aleyküm selam Mehmet bey ne yaptın ne ettin?

Mehmet ÇELİK: …….. gittik, gezdik, geldik güzel şeyler var

Osman PEPE: Ben ne dedim şimdi biliyor musun? Arayayım, mutlaka iş almıştır, bir tanede bize almıştır, dedim

Mehmet ÇELİK: Valla iş alırız iş almak için imkan var orada da 

Osman PEPE: Hee

Mehmet ÇELİK: Bir, ben buradan giderken Bin Ladin den randevu alındı onlarla görüştüm, evet iş çok, birde orada ticaret odası başkanı var iş yapıyor, orada da iş çok, Bin Ladin den ise o ticaret odası başkanını çok gözüm tuttu ama ilk şey yani orada iş bolluğu var ama bizim buradaki sıkıntılarımızı ne yapacağız 

(...)

Osman PEPE: Vallaha gerçekten biz hani sayılı selamete bir yerden çıkmamız lazım yani

(…)


'Sen ayağını bastığın zaman arkadan bizi çekersin'

Mehmet ÇELİK: Amin amin cümlemize şimdide Yunanistan la bir iş götürüyorlar, bilmiyorum Yunanistan la iş yapılır mı?

Osman PEPE: Yapılır tabi ne oldu Yunanlılar, komşumuz bizim Yunanlılar yaa, he hemşerimizdirler

Mehmet ÇELİK: Bilmem ha, bilmiyorum nasıl hemşerimiz oluyor da, Of tan mı hemşerimiz oluyorlar

Osman PEPE: Yav Of, Çaykara;Trabzon ne karıştırıyorsun heh heh heh hee 

Mehmet ÇELİK: Heh heh he hee,

Osman PEPE: Ne işi var orada Yunanistan da 

Mehmet ÇELİK: Orada ııı konut işi var

Osman PEPE: Konut işi var, valla para kazanılan her yere gidin

(…) 

Mehmet ÇELİK: He eğer o görüşmede olmak istersen sanada haber veririm

Osman PEPE: Yani sen bir gör bakalım da, sen ayağını bir yere bastığın zaman bizi arakadan çeker alırsın oraya daa

Mehmet ÇELİK: İnşallah inşallah siz mi basarsınız, siz mi çeker alırsınız, biz mi alırız o yönden mevlam ne verirse

Osman PEPE: Yaa neyse birimiz bir yere şey yapalım da yaa

(...)

Mehmet ÇELİK: Oldu tamam sağol selamün aleyküm

Osman PEPE: Hadi selamün aleyküm

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