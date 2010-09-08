-DİNLEME SORUŞTURMASINDA TAKİPSİZLİĞE İTİRAZ ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Yargıtay ve Danıştayın telefonlarının dinlendiği iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada verdiği takipsizlik kararına itirazda bulundu. Eminağaoğlu, itiraz dilekçesini, Sincan Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine sunulmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. Eminağaoğlu, dilekçesinde, ''hakkında, adalet müfettişliği yoluyla da talep edilerek alınan iletişiminin tespit, dinleme ve kayda alınması yolundaki kararların, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından infaz edildiğini'' savundu. Bunun yanında, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olması nedeniyle Yargıtay santraline bağlı telefonuna da dinlemeye yönelik işlemler yapıldığını öne süren Eminağaoğlu, dilekçesinde, ''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmesine rağmen, kamuoyundan edinilen bilgilere göre, bir anda hızlandırılarak, tüm kanıtlar toplanmadan, teknik inceleme ve irdelemeye dayalı olarak, 12 Eylül 2010 tarihinden önceye gelecek biçimde, alelacele bu kararın verilmiş olması, verilen kararın hukuksal hiçbir temele dayanmadığını ortaya koymaktadır'' ifadesine yer verdi. Soruşturmada ifadesinin alınmadığını ve kanıtlarının ne olduğunun sorulmadığını bildiren Eminağaoğlu, soruşturmanın eksik ve tek yanlı olarak yapıldığı ve sonuçlandırıldığı iddiasında bulundu. Eminağaoğlu, ''eksik inceleme ve soruşturmaya dayalı olarak verilen'' Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararının kaldırılmasını ve soruşturma kapsamındaki kişiler hakkında kamu davası açılmasını talep etti. Eminağaoğlu, Yargıtay santraline bağlı telefonunun, Yargıtay ve Danıştay Başkanlıkları da santral telefonlarının dinlenildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.