Dinleme cihazlarının satışı yasal ve ucuz

Son zamanlarda askerlerden siyasetçilere, sanatçılardan gazetecilere kadar birçok ünlünün yasadışı şekilde dinlenmiş telefon kayıtları internete düştü.



Ergenekon davasına bakan mahkeme başkanı bile ‘Benim dinlenmediğim ne malum’ diyerek kamuoyundaki kuşkulara tercüman oldu. Radikal gazetesinin haberine göre, casusluk konusunda en çok merak edilen konu ise ‘ortam dinlemesi’. Ortam dinlemesi nasıl yapılıyor? Böcek diye tanımlanan bu ürünler nasıl temin ediliyor? Yasal mı? Bu sorulara cevap bulmak için internet üzerinden casus dinleme cihazları ve kameralar satan bir firmanın yetkilisiyle görüştük. İsmini açıklamak istemeyen firma yetkilisi casus ürünler konusunda detaylı bilgiler verdi. Biz de bu ürünlerden birini denedik.



En çok eşlerini izleyenler alıyor



Firma yetkilisi, bu işe ilk kez, casus bir böceği kendisi kullanarak başladığını açıklıyor ve şunları söylüyor:



“İlk kez 2005’te şehir dışındaki yaşayan kız arkadaşımı böcek kullanarak dinledim. Emin olmak istiyordum. Sonra nişanlandım. Kendisini dinlediğimi söylediğimde bana çok kızdı ancak nişanlımla birlikte internet sitesi kurduk. O günden bu yana internet üzerinden casus ürünler ve yazılımlar satıyorum. Casus ürünleri satın alanların yüzde 90’ının amacı eşlerini izlemek, yüzde 7 - 8’i personelini takip etmek için, geri kalanlar da yasa dışı bir takım işler için alıyor.”



Küçük böcek Tiny: Casus ürünlerin en popüler olanı Rus yapımı mikro ses kayıt cihazı, yani böcek. Markası Tiny olan bu böcek, 1 TL’den daha küçük. Sesi algıladığı anlarda kayda başlayan ve toplam 24 saat boyunca kayıt yapabilen Rus böceği normal ses kayıt cihazlarına göre de en az dört kat daha kaliteli bir kayıt yapıyor. Tabii kayıtları dinlemek için konulduğu yerden alınıp, içindeki kayıtların bilgisayara aktarılarak dinlenmesi gerekiyor. Profesyonellerin tercih ettiği ürünün fiyatı 990 TL.



Cep telefonu: En önemli bir casus ürünü de, kullanılan bazı cep telefonlarına yazılım yükleyerek elde ediliyor. Yazılım yüklenen bir cep telefonu, belli bir numara (telefonu veren kişi) aradığında çalmıyor ancak mikrofonu açılıyor ve ortamda ne konuşuluyorsa arayan kişinin duymasını sağlıyor. Telefon sahibi ise bu durumdan habersiz. Çünkü telefonda gözle görülür bir belirti olmuyor. Tabi casusluk yapacak kişinin, yazılım yüklenmiş telefonu, dinlemek isteyen kişiye vermesi ya da hediye etmesi, onun da telefonu kullanması gerekiyor. Ayrıca dinleyen kişi, telefon görüşmelerini dinleyebildiği gibi, gelen mesajları da okuyabiliyor. Yazılımın telefona yükletme maliyeti 290 TL’den başlıyor. Telefona göre fiyat değişiyor.



Ben de prizden dinleme yaptım



Çoklu priz: Bir diğer ürünse, uzatma olarak kullanılan ancak içine yerleştirilen sim kartı sayesinde bulunduğu ortamı dinleyen ‘çoklu priz dinleme cihazı’. Fişi takılı olduğu sürece aktif olan priz, bir anlamda cep telefonu işlevi görüyor. Dışarıdan prizdeki sim kartının numarası arandığında prizdeki hat açılıyor ve bir anda mikrofona dönüşüyor. O ortamdaki sesler priz içine yerleştirilen mikrofon sayesinde karşı tarafa gidiyor.



Casus elektrik prizinin fiyatı ise 460 TL. Prizi gördükten sonra hemen denedim. Fişe takıldıktan yaklaşık 1 dakika sonra aktif hale geliyor. Firma yetkilisinin odasının dışına çıkıp, verdiği numarayı çevirdim ve kendisinin de odada konuşmasını istedim. İçeriden gelen ses şöyle diyordu:



‘Nasıl, sesim net geliyor mu?’



Sistem basit, sadece sim kartı ve mikrofon. Abajur gibi elektrikli başka bir ev aletinde de kullanılabilir.



Otomobil böceği: Otomobilin gizli bir bölmesine konulan küçük siyah bir kutuyla da aracınızın içinde tüm olup bitenlerden haberdar olabilirler. Yine bir sim kart sayesinde, numara arandığı anda aktif olan cihaz, arayan kişilere tüm konuşulanları aktarabiliyor. Ürünü deneyip test ettikten sonra, insanın aklına ‘aracınızı sağlam tamircilere teslim edin’ demekten başka bir söz gelmiyor.

Kamera: Kameralar ise artık mercimekten küçük hale geldi. En yaygın olan casus kamera kalemlerin içine yerleştirilen, Çin malı olan bu ürünlerin kayıt süresi iki saat. Fiyatı ise oldukça cazip, 59 TL. Ürün aynı zamanda ses kayıt için de kullanılıyor.



Bir diğer yaygın casus kamera ise kol saatlerinde bulunuyor. Dışarıdan bakıldığında kol saatinde kamera olduğunu anlamak neredeyse imkansız. Koluma taktığımda firma yetkilisine sormak zorunda kaldım: “Kamera nerede?” Kameranın ‘2’ rakamının içine profesyonelce gizlenmiş. Kaydı kapılacak ‘mağdurun’ olayı anlaması için MİT’te çalışıyor veya bu işlerden anlıyor olması gerekiyor. Kol saatinin fiyatı da 129 TL.



Bir defa savcı çağırdı...



Firma yetkilisi bu ürünlerin satışında yasal bir engelin olmadığını söylüyor:

“Casus ürünlerin satışını engelleyici herhangi bir mevzuat yok. Burada yasal olup olmadığı tartışması ürün için değil, ürünün ne amaçlı kullanıldığıyla ilgili. İyi niyetli de kullanılabilir. Sonuçta birini illegal izlemek yanlış ama örneğin bir firma çalışanı, personelini izlemek için kullabilir. Ancak bir dinlendikten sonra şantaj amacıyla da kullanılabilir. ‘Suç veya yasal olmama’ o zaman geçerlidir. Bir keresinde savcılığa ifade verdik. Ürünü sattığımız kişi polisin teknik takibine takılmış. Ürünü buradan aldığını söyleyince ifade verdik. Ancak savcıya bu cihazların satışının yasak olmadığını anlatınca bizi hemen serbest bıraktı.”