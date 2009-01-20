Dinleme bombadan önce başlamış

Kuvayi Milliye Derneği Genel Başkanı emekli albay Fikri Karadağ ve arkadaşlarının, terör örgütünün üst düzey yöneticisi olmak suçundan Ümraniye’de el bombaları bulunmadan yaklaşık 4 ay önce dinlenmeye başladıkları ortaya çıktı.





Ergenekon soruşturması Ümraniyede bir gecekonduda bulunan el bombalarıyla başlamıştı. İddianamenin 65 numaralı sanığı emekli Kurmay Albay Fikri Karadağ, terör örgütü kurma veya yönetme, hükümete karşı silahlı isyana tahrik, zorla hükümeti düşürmeye teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçlarından 2 kez müebbet, yüzlerce yıl da hapis cezası istemiyle yargılanıyor.



Kuvayi Milliye Derneği Genel Başkanlığını da yapan Karadağ hakkında Ergenekon iddianamesi eklerinde bulunan bir belge, Karadağ ve arkadaşlarının Ergenekon soruşturması başlamadan 4 ay önce dinlemeye alındıklarını ortaya koyuyor. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca Fikri Karadağ ve grubuyla ilgili yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı, dinlemelerin aylar sonra Ergenekon soruşturması başladığında bu dosya ile birleştirildiği belirtiliyor.



Başlatılan soruşturma belgede şu şekilde yer alıyor :

“Fikri Karadağ ve adamlarının dernek faaliyetleri ve örgütlenmesinin çok ötesine geçerek, bir suç örgütü davranışları sergiledikleri, ‘hain’ ilan ettikleri kişiler hakkında bilgiler toplayıp bu kişileri cezalandıracakları ileri sürülmüştür. Bu kişilerin devletin adamlarından timler oluşturarak terör, organize suçlar ve mafya ile mücadele edecekleri şeklinde bilgiler toplanmıştır.”



Belgede, Karadağ ve 11 adamının aylar süren dinleme tutanaklarının, 13 Haziran 2007’de Ümraniye’de bir gecekondunun çatısında patlayıcı bulunması üzerine başlatılan soruşturma ile birleştirildiği de yer alıyor..



