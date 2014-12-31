Dinleme belgesi mahkemenin arşivinden çıktı

Ankara’da HSYK Başmüfettişi Ali Rıza Karakan tarafından yürütülen telekulak soruşturması kapsamında dinleme kararını veren mahkemenin arşivinden ortaya çıkan yeni bilgiler basına yansıdı. İşadamlarından gazetecilere, bürokratlardan siyasilere kadar telefonları sahte isim ve örgütler üzerinden dinlenen kişilerin isimlerinin bir bölümü yayınlandı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, telekulak tarafından dinlenen (o tarihte başka kurumda çalışanlar da dahil) isimler şöyle:

Sahte isim, telefonların IMEI numarası, uydurma örgütler ve suçlar üzerinden alınan mahkeme kararları üzerinden yapılan on binlerce telefon dinlemesinin belgesi, kapatılan Özel Yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin arşivinden çıktı. Genelkurmay santralinden gazetecilere, işadamlarından bürokratlara, siyasetçilerden BDDK üyeleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Merkez Bankası yöneticilerine kadar uzanan binlerce kişilik telekulak listesinin satır aralarında ise 8 kritik isim dikkat çekiyor: Birçok önemli projede görev yapan TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Teknik Müdür Yardımcısı Ahmet Ceyhan Gören, dönemin Adli Tıp Kurum Başkanı Kemalettin Kurt, Adli Tıp eski Fizik İnceleme İhtisas Dairesi Başkanı Çetin Seçkin, ÖSYM Araştırma Geliştirme Değerlendirme ve Test Araştırma Görevlisi Matematikçi Yeliz Çelen, Hrant Dink cinayeti sanıklarından Trabzon Emniyeti’nin Yardımcı İstihbarat Elemanı Erhan Tuncel ile bağlantıyı sağlayan polis memuru Muhittin Zenit, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doktoru Aylin Cesur, CHP eski lideri Deniz Baykal’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen Atanur Gölcü. 8’inci isim ise 25 Şubat 2009’da Ankara’da özel otomobilinde ölü olarak bulunan ve ölümünden sonra intihar ve cinayet tartışmaları ortadan kalkmayan eski Özel Hareket Daire Başkanı Behçet Oktay...

Mahkeme arşivinden çıktı

Telekulağın hedefinde işadamı Rahmi Koç, eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, eski bakanlardan Cavit Çağlar, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bürokratları, Merkez Bankası, TÜBİTAK çalışanları, Genelkurmay Karargâhı, AK Parti, CHP ve MHP milletvekillerinden gazetecilere, sanatçılar Çelik Erişci ve İpek Tuzcuoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin yer aldığı görülüyor.

Ramazan Akyürek dönemi

Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından, önleyici dinleme adı altında mahkeme kararı ile yapılan dinlemeler, Mart 2006’da Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’na atanan Ramazan Akyürek’in görev yaptığı süreleri kapsıyor. 2007-2010 yılları arasında toplumun önemli bir kesiminin dinlendiği anlaşılıyor. Hürriyet’in ulaştığı binlerce kişilik dinleme listesinde ise bazı isimler hayli dikkat çekici. Bu isimlerden biri TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Teknik Müdür Yardımcısı Ahmet Ceyhan Gören. Doç. Dr. Gören’in başında bulunduğu enstitü, ‘metroloji’ ölçme bilimi olarak tanımlanıyor. Ahmet Ceyhan Gören, akaryakıt kaçakçılığını önlemek için geliştirilen ‘Ulusal Merker Uygulaması’nı da yürüten isim olarak biliniyor.

ÖSYM’deki kilit isim

ÖSYM Araştırma Geliştirme Değerlendirme ve Test Araştırma Görevlisi Matematikçi Yeliz Çelen de listede dikkat çeken bir başka isim. Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) ÖSYM’ye ilişkin yaptığı inceleme sonunda hazırladığı ve 2010’da kamuoyuna yansıyan raporlarda Yeliz Çelen ismi de geçiyordu. Matematik sorularını hazırlayan komisyonun koordinatörü konumundaki Çelen’in çeşitli yayınevlerine kitap hazırladığı konusu da bu incelemede gündeme geldi. İddialara göre DDK’nın bu incelemesinden sonra ÖSYM’de boşaltılan kadrolara Cemaatçi isimler atandı. Yine iddialara göre telefonu dinlenen Yeliz Çelen de bu şekilde bertaraf edilen isimlerden biri oldu.

Demirel’in doktoru da...

Telekulak listesinin bir diğer ismi ise 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doktoru Aylin Cesur. Yıllardır Demirel ailesinin yanında olan Dr. Aylin Cesur, aile yakınlığının yanı sıra Süleyman Demirel’in sağ kolu olarak da tanımlanıyor. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın en yakın arkadaşı Atanur Göncü de telefonları dinlenenler arasında. Göncü, kaset komplosuna uğrayan Baykal’ın çocukluk arkadaşı ve sırdaşı konumunda. 25 Şubat 2009’da Ankara’da özel otomobilinde ölü olarak bulunan ve ölümünden sonra intihar ve cinayet tartışmaları ortadan kalkmayan eski Özel Hareket Daire Başkanı Behçet Oktay da listede. Ortaya çıkan dinleme kararlarına göre Oktay’ın telefonları, ölümünden sadece 6 gün önce 19 Şubat 2009’da ‘Abdurrahman Doğru’ sahte ismi ve Hizbullah örgütü üyesi olduğu gerekçesi ile Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nden alınan kararla dinlemeye alınmıştı.

Hizbullah’tan

Necmettin Erbakan eski Başbakanlardan Saadet Partisi Genel Başkanı, Mustafa Gülcü Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Ali Kolat eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Kırıkkale Valisi, Behçet Oktay eski Özel Harekât Daire Başkanı, Osman Ak Zonguldak Emniyet Müdürü, Sabri Uzun eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı, Emin Arslan eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Aygün Develi Tavat TBMM Özel Kalem Müdür Yardımcısı, Çetin Soysal 22’nci Dönem CHP Milletvekili, Merve Petek Gürbüz CHP Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Sekreter, Oktay Vural MHP Genel Başkan Yardımcısı, Hasan Özdemir eski İstanbul Emniyet Müdürü ve MHP milletvekili, Ahmet Hakan Hürriyet Gazetesi yazarı, Cüneyt Özdemir Kanal D Anchorman’i, Uğur Dündar Sözcü Gazetesi

yazarı, Oray Eğin Gazeteci, Mehmet Ali Birand 2013’te hayatını kaybeden gazeteci, Muharrem Sarıkaya Gazeteci, Cüneyt Ülsever Gazeteci, Şükrü Küçükşahin Hürriyet Gazetesi yazarı.

İBDA-C’den

Nurettin Veren Fethullah Gülen’in yanında uzun süre bulunan ve daha sonra aleyhinde açıklamalar yapan kişi, Sabri Saydam Samanyolu Televizyonu’nda gösterilen ‘Şubat Soğuğu’ dizisinin yönetmeni, Abdullatif Şener eski Başbakan Yardımcısı, Fatih Çekirge Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü ve yazarı, Ahmet Hamdi Bayraktar eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu, Hüseyin Demir Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un Özel Kalem Müdürü, Atanur Göncü Deniz Baykal’ın en yakın arkadaşı, Mevlüt Karakaya MHP MYK üyesi, Mehmet Şandır 21 ve 23’üncü Dönem Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı, Mehmet Cihan Paçacı Dönemin MHP Genel Sekreteri, Ömer Karakaş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü, Yıldırım Tuğrul Türkeş MHP Milletvekili, Aslı Aydıntaşbaş Milliyet Gazetesi yazarı, Güler Kömürcü Ergenekon davası sanığı gazeteci.

Organize’den

Ertuğrul Özkök Hürriyet Gazetesi yazarı, Akif Beki Hürriyet Gazetesi yazarı, Hasan Tüfekçi Hürriyet Gazetesi muhabiri.

TİT’ten (Türk İntikam Tugayı)

Mete Çubukçu Gazeteci-televizyoncu, Abdulkadir Selvi Yenişafak Gazetesi yazarı, Bedir Seferoğlu Gazeteci.

Terör’den

Sedat Ergin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Çelik Erişci Pop şarkıcısı.

Adamını bile dinletmis

Telefonu dinlenen kritik isimlerden biri de Muhittin Zenit... Zenit, Hrant Dink cinayetinden sonra kamuoyunun tanıdığı bir isim. Polis memuru. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığı sürede Dink cinayeti sanıklarından Yardımcı İstihbarat Elemanı Erhan Tuncel ile irtibat sağlayan isim. Dink cinayetinin ardından da üstlerinin emri ile Erhan Tuncel ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. Zenit o telefon görüşmesinde Tuncel’e Dink cinayetini kendi arkadaş grubunun mu işlediğini sorduktan sonra, cinayetin işlenme şekline ve grubun hareket yöntemine kadar her şeyden haberdar olduğunu beyan eden şu cümleyi sarf etmişti: “Tabii canım. Tek farklılık, kaçmayacaktı ama bu kaçtı...”

Muhittin Zenit, Ramazan Akyürek’in İstihbarat Daire Başkanı olmasından sonra Bayburt Emniyet Müdürlüğü’nden alınarak İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı. O tarihten bu yana da İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görev yapıyor. Dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in, Dink cinayetinden sonra kendi yanına aldırdığı Zenit’in telefonlarını dinletmesi ise olayın dikkat çekici yanlarından biri. Akyürek, Zenit’in telefonlarını 2008-2009 arasında dinlemeye aldırmıştı. Erhan Tuncel, Dink cinayetinden sonra yaptığı açıklamalarda 17 kez ihbarda bulunduğunu söylemişti. Şu ana kadar çıkan kayıtlara göre ise ortada 2 tane rapor var. Bunlardan biri Hrant Dink’e yönelik ses getirecek bir eylem planlandığına yönelik hazırlanan istihbarat raporu, diğeri ise Dink’in öldürüleceğinin yazılı olduğu F4 raporu. Ancak soruşturma sırasında ortaya çıkmıştı ki, bu 2’nci rapor İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne asla ulaştırılmadı.

HSYK’dan 2 isim soruşturuyor

Ankara'daki Telekulak skandalının ortaya çıkarılmasında 2 isim öne çıkıyor. Bunlardan biri soruşturmayı baştan beri titizlikle yürüten HSYK Başmüfettişi Ali Rıza Karakan. Diğer isim ise geçtiğimiz günlerde HSYK 2. Daire Başkanı olan Mehmet Yılmaz. Yılmaz, daha önce Başmüfettişlik görevini yürüttüğü sırada göreve yeni atanan savcılarla görüştü ve Ankara Adliyesi’nde telefon dinleme kararlarının bulunduğu odaların anahtarlarını değiştirerek güvence altına aldı. Böylece telekulak soruşturmasına konu olacak mahkeme kararlarının güvencede kalmasını sağladı.