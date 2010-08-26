Dink'ten özür dilenecek

T24 - AİHM'deki Dink savunmasının telafisi için hükümet tek taraflı deklarasyonda bulunacak ve dostane çözüm önerilecek. Devlet Dink'i koruyamadığını kabul edecek.



AİHM’in Hrant Dink kararı oluşturduğu ve yazma aşamasında olduğu haberlerine rağmen bir araya gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Başbakan Tayyip Erdoğan’a “Savunmanın arkasında olmadığımızı tek taraflı deklare edelim ve dostane çözüme gidelim” önerisi yaptı. Sadullah Ergin savunmanın arkasında durulamayacağını anlatırken Dink ailesinin avukatı Fehriye Çetin, “Dostane çözüm aşaması bence geçti. Teknik olarak hem bunun süreci geçti, hemde bu aşamada aile buna sıcak bakmıyor” diye konuştu.





Skandal savunma



Türkiye, Kasım 2009’da AİHM’e gönderilen ve bir suikaste kurban giden Hrant Dink’i bir Nazi subayı ile eş tutan skandal savunmayı temizlemenin yollarını arıyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay bir araya gelerek çıkış yolu aradı. ‘Dostane çözüm’ fikrinin ön plana çıktığı toplantının ardından, Davutoğlu, Bakan Ergin ile birlikte Başbakan Erdoğan’ı Subayevleri’ndeki konutunda ziyaret ederek toplantının içeriğini ve ‘Savunmayı benimsemediğimizi tek taraflı deklerasyonla duyuralım ve mahkemeye dostane çözüm önerelim’ görüşünü aktardılar.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu yapılan savunmanın hükümetin şu anki kriterleri bağlamında uygun olmadığını belirterek “Bu yürütmeyle ilgili değil. Fakat yargı da devletin bir kurumu olarak biz onun da hesabını yapmak durumundayız” dedi.



Adalet Bakanı Ergin, Dink davasını İçişleri ve Dışişleri bakanları ve bunlara bağlı bürokratlar ile birlikte değerlendirdiklerini belirterek şunları söyledi:



“Bu çalışma sonucunda AİHM’de yapılmış olan savunmanın uygun olmadığı, Türkiye’nin bu savunmanın arkasında durmasının doğru olmayacağı görüşü ortaya çıktı. Hrant Dink, kutsal olan yaşam hakkı korunamayarak hayatını kaybetti. Bundan dolayı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesindeki hak korunamamış oldu. Bu realiteden hareket ederek mahkemeye Türkiye’nin bir tek taraflı deklarasyonda bulunması ve dostane çözüm önermesi gündemde.





Savunmayı çekmek



Bununla ilgili teknik çalışmalar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılıyor. ‘Evet, devlet olarak şu noktada yapmamız gerekenleri tam anlamıyla yerine getiremedik’ anlamını taşıyacak bir metinle müracaatı bu. Bundan önce AİHM nezdinde yapılan savunmayı da pratikte ortadan kaldıracak, belli noktada sorumluluğu üstlenecek bir savunma verilecek AİHM’e. Bununla beraber devletin yapacağı yeni başvuru Dink ailesinin manevi açıdan sıkıntılarını tazmin etme noktasında olabilecektir ama bunun dışında davada maddi tazminat talebi de var. Maddi tazminat talebini de muhtemelen mahkeme içtihatlarına uygun olarak değerlendirecektir.”



Ergin, başvurunun ne zaman yapılacağına dair soruya, “Anlam ifade etmesi için karar aşamasından önce yapılması lazım” dedi. Ergin, yeni yapılacak dostane çözüm önerisinin tartışılan savunmayı düzelten bir nitelikte olacağını vurguladı.



Hükümet ‘tek taraflı deklarasyon ve dostane çözüm üzerinde dururken, Dink ailesinin avukatı Fehriye Çetin “Yani kuşkusuz hükümet böyle bir teklifte bulunabilir ama teknik olarak hem bunun hem süreci geçti, hemde bu aşamada aile buna sıcak bakmıyor. Hrant Dink sağlığında ifade özgürlüğü kapsamında müracaatta bulundu, sonra biliyorsunuz çok kısa bir süre sonra ne yazık ki bir suikast sonucu öldürüldü. Buna yaşam hakkının ihlali de eklendi. Bir kere dostane çözüm Hrant Dink yaşasaydı belki de mümkün olabilirdi. Ama şu aşamada bu mümkün değil.”

















