Dink’te yüzleştirilme istendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde istihbarat yönünden ihmalleri olduğu iddia edilen iki jandarma görevlisinin, diğer sanıklarla yüzleştirilmesi talep edildi.



Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 6. duruşmasında, olay tarihinde İl Jandarma Komutanlığında istihbarat görevlisi olarak çalışan ve Dink'in öldürülmesinde istihbarat yönünden ihmalleri olduğu iddia edilen astsubay O.Ş. ile uzman çavuş V.Ş'nin yargılanmasına devam edildi.



Duruşmada, tutuksuz sanıklar ile sanıkların avukatı Nurhayat Bayraktar Gümrükçüoğlu ile Dink ailesinin avukatı Ergin Cinmen hazır bulundu.



Birleştirme kararı…



Dink ailesinin avukatı Cinmen, mahkemede, davanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava ile birleştirilmesini talep ederek, "Birleştirme kararı verilerek, sanıkların talimat yoluyla değil, mahkemede dinlenmesini, gerekirse mahkemenin huzurunda yüzleştirme yapılmasını istiyoruz" dedi.



Avukat Gümrükçüoğlu ise birleştirme talebine söyleyecekleri bir şey olmadığını belirterek, "Dilekçemizde belirttiğimiz görev ve rütbe itibariyle görev tanımı ve nitelik formunun istenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.



Mahkeme Hâkimi Şevki Uluçam, daha sonra, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 25 Aralık 2008'de iddianameyle açılan davanın, bu davayla birleştirilmesi konusundaki işlemlerin sonucunun beklenmesine, birleştirme kararı verilmesi halinde bu dosya üzerinden işlem yapılmasına ve katılanlar vekilinin talebinin o çerçevede değerlendirmesine karar verdi.



Mahkeme, ayrıca dosyanın incelenmek üzere Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



Görevsizlik kaldırıldı



Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında, "Görevi İhmal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan dava ile ilgili olarak Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararı ise kaldırıldı.



Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 30 Aralık 2008'de verilen görevsizlik kararına Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı adına Cumhuriyet Savcısı Mesut Atmaca'nın itirazı, Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.



3. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklara atılı eylemin basit görevi kullanma suçu niteliğinde olduğunu gerekçe göstererek, görevsizlik kararını kaldırdı.



Davanın geçmişi



Hrant Dink'in öldürülmesini ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada tutuklu yargılanan Yasin Hayal'in eniştesi Coşkun İğci, Hayal'in Dink'i öldürme planı yaptığını, bu amaçla silah temin etmesi için kendisine para verdiğini, bu durumu, jandarma istihbarat görevlisi olarak tanıdığı kişilere aktardığını iddia etmişti.



Müfettiş raporlarında, Coşkun İğci'nin bilgi verdiği görevlilerin Jandarma Astsubay O.Ş. ile Jandarma Uzman Çavuş V.Ş. olduğu öne sürülmüş, Trabzon Valiliği İl İdare Kurulundan, bu iki görevli hakkında, "Dink'in öldürüleceğini haber almalarına rağmen görevlerinin gereğini yerine getirmedikleri" gerekçesiyle soruşturma izni istenmişti.



Soruşturma izni verilmesi üzerine O.Ş. ile V.Ş. hakkında, görevi ihmal suçundan, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.



Dava kapsamında ifade veren tutuksuz sanıklar O.Ş. ve V.Ş, aldıkları istihbarat bilgisini dönemin İl Jandarma Komutanı Albay A.Ö'ye ilettiklerini, onun konuyu kapattığını öne sürmüşlerdi.

