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Dink'in katiliyle yüzleşme çağrısı!

Hrant Dink'in katilleriyle yüzleşme için pazartesi günü Beşiktaş Meydanı'nda buluşma çağrısı yapıldı.

06 Şubat 2010 02:00

T24 - Hrant Dink'in katilleriyle yüzleşmek için 8 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş Meydanı'nda buluşma çağrısı yapıldı.

"Hrant'ın Arkadaşları" platformunda yapılan açıklamada Hrant Dink'in katilleriyle yüzleşmek için 8 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da Beşiktaş Meydanı'nda buluşma çağrısı yapıldı:

"Katili taniyoruz
kendinle, adaletle, gercekle
yuzlesmeye cagiriyoruz

Biz, babasinin kanli gomlegini sandigindan cikaranlar…
Biz, vucudunda devlet kursunuyla toprak olanlar…
solugu alinanlar, gozden cikarilanlar, av olanlar…
katili taniyoruz!

Isigi arkamiza aldik yuzlesmeye geliyoruz...

'Kim yapmissa eline saglik' diyenlere,
'Aman canim, olur boyle seyler' diye gecistirenlere inat,
yolumuzda yuruyoruz,
gercekle yuzles diyoruz!

Cok sesli katiller korosu,
Karsinda biz variz!

Biz Abdi'leriz, Musa'lariz, Ugur'lariz, Ceylan'lariz, Hrant'lariz...
Madunlarin, magdurlarin, yoksunlarin, yoksullarin,
annelerin, cocuklarin sesiyiz,
katledilenlerin soluklarini soluklarimiza katip yuruyecegiz...

Size,
bedenimizi delenlere,
pusuyu, puslu havayi sevenlere inat,
geliyoruz,

hem de, 'ayiptir, zulumdur, cinayettir'
diye haykirarak geliyoruz.

Bir insani oldurenle ekmek calani ayirt edemeyen,
fikrini aciklayani, hakkini arayani zindana tikan adaletle
ve buna sessiz kalanlarla yuzlesmeye cagiriyoruz.
Ikiyuzlulugu hep beraber haykiriyoruz.

Biz,
yuzumuze cektiginiz ortuleri attik,
buyuyerek, cogalarak geliyoruz...

Adaletinize gercegi haykirmak icin
mahkemenize geliyoruz...
Umut icin, gelecek icin sokaga cikiyoruz...

Katil atayanlara inat, kardesimsin Hrant!

HRANT'IN ARKADASLARI"

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