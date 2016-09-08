Dink'in katili Samast'ın gözaltındaki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın suikastten 9 yıl sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Ogün Samast'ın, Samsun Terörle Mücadele'de kahramanlar gibi karşılandığı görülüyor.

Yanındaki kişiler, Samast'ın "güzel bir poz" vermesini istiyor. Bu sırada Samast'ın yanındaki jandarma görevlisine bir telefon geliyor. Telefona cevap veren görevli "Ramazan Abi olabilir mi?" diyor. Aynı kişiler, Samast'a birvideo izletiyor.