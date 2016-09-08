T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dink'in katili Samast'ın gözaltındaki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, Samast'ın Samsun Terörle Mücadele kahramanlar gibi karşılandığı görülüyor

08 Eylül 2016 19:19

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın suikastten 9 yıl sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Ogün Samast'ın, Samsun Terörle Mücadele'de kahramanlar gibi karşılandığı görülüyor.

Yanındaki kişiler, Samast'ın "güzel bir poz" vermesini istiyor. Bu sırada Samast'ın yanındaki jandarma görevlisine bir telefon geliyor. Telefona cevap veren görevli "Ramazan Abi olabilir mi?" diyor. Aynı kişiler, Samast'a birvideo izletiyor.

 

ETİKETLER

Ogün Samastgözaltıyeni görüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24