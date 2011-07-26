Dink'in kardeşi: Cinayetin arkasındakiler bulunsun

T24

'Ceza caydırıcı değil'

'Üst sınırdan indirim'

Ağırşaltırılmış müebbetten düştü

10,5 yıl sonra özgür

'Üst sınırdan ceza istemiştik'

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast’a ceza verirken, Dink ailesinin avukatlarının talebinin aksine cezanın üst sınırını uygulamadı. Mahkeme, Samast’a “öldürme” suçundan üst sınır olan 24 yıl yerine 21.5 yıl, ruhsatsız silah taşımak suçundan ise 3 yıl yerine 2 yıl ceza verdi. Böylece Samast’ın cezaevinde kalacağı süre infaz hesabına göre 2 yıl 2 ay düştü. Dink’in kardeşi Hosrof Dink kararı “Bu tetikçi ne ceza alırsa alsın bu işin arka planındakiler ortaya çıkarılmazsa, verilecek ceza bizim için yetmez” sözleriyle değerlendirdi.Hrant Dink’in kardeşi Hosrof Dink, Vatan gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu tetikçi ne ceza alırsa alsın bu işin arka planındakiler ortaya çıkarılmazsa, verilecek ceza bizim için yetmez. Bizim için önemli olan yargının bu cinayetin arka planını aydınlatmasaydı. Bu yüzden tetikçiye verilen böyle bir cezanın caydırıcılığının da olmayacağını düşünüyorum” dedi.Samast’ın davasının çocuk mahkemesine gönderilmesinden sonra yapılan yargılamayı aile olarak protesto ettiklerini ve duruşmaya katılmadıklarını hatırlatan Dink, “Aslında verilen bu cezanın üst sınırdan olmaması da önemli. Bu cinayetin aydınlatılması için kitap yazan Nedim Şener bile 28 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyordu” dedi.Hrant Dink cinayetinde mahkemenin tetikçiye vereceği cezanın alt sınırdan mı yoksa üst sınırdan mı olacağı konusu merakla bekleniyordu. Dink ailesinin avukatları, hukuk literatüründe “nefret suçu” olarak adlandırılan bu tür bir cinayette mahkemenin üst sınırdan ceza vermesi ve tetikçiye iyi hal indirimi yapmamasını savunuyordu. Yargı çevrelerinde de Türkiye’yi ve dünyayı sarsan Dink cinayetinde verilecek cezanın üst sınırdan olacağı beklentisi hakimdi. Mahkeme ise ceza verirken üst sınırdan belli indirimler yaptı, ancak genellikle sanıkların mahkemedeki iyi hali nedeniyle cezalarından 6’de 1 oranında yapılan indirimi ise uygulamadı.Mahkeme, Samast’ı, “Hrant Dink’i tasarlayarak” öldürmek suçundan TCK’nın 82/1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Samast’ın olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğunu ve 17 yaşını tamamlamamış olduğu gerekçesiyle cezayı TCK’nın 31/3. maddesi 3. uyarınca 21 yıl 6 aya indirdi. Mahkeme Samast’ı “ruhsatsız silah taşımak” suçundan da Ateşli Silahlar Kanunu’nun 13/1. uyarınca 2 yıl hapis ve 900 TL adli para cezasına mahkum etti. Ceza yaş küçüklüğü indirimi ile 1 yıl 4 ay hapis ve 600 TL para cezasına indirildi.Bu cezalara göre Samast toplam 22 yıl 10 ay hapis almış oldu. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’a göre Samast, bu cezanın 15 yıl 2 ay 18 gününü yattıktan sonra şartlı tahliye olabilecek. Samast, 4.5 yıldır tutuklu olduğu için kalan 10.5 yıl hapis cezasını yattıktan sonra bu suçlardan tahliye olacak. Mahkeme, cezanın üst sınırını uygulasaydı “öldürme” suçundan 24 yıl, “ruhsatsız silah” suçundan ise 2 yıl ceza verecekti. Bu durumda aldığı 26 yıl hapis cezasının 17 yıl 4 ayını yatacaktı. Yani mahkemenin üst sınırdan ceza vermemesi nedeniyle 2 yıl 2 ay 18 gün daha erken tahliye olacak. Samast’a alt sınırdan ceza verilseydi öldürme suçundan 18 yıl, ruhsatsız silah suçundan ise 8 ay ceza alacaktı. Bu suçtan iyi hal indirimi yapılsaydı ceza 15.5 yıla düşecekti ve Samast 5 yıl sonra tahliye olacaktı.Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin ise Samast’a üst sınırdan ceza verilmesini istediklerini hatırlatarak “Kastın yoğunluğu ve bu cinayeti işlerken güttüğü amacın (saikinin) nefret saiki olması nedeniyle üst sınırdan ceza verilmesi gerekirdi. Ancak mahkemenin alt sınırdan ceza vermemesi ve iyi hal indirimi yapmamasını, benzer davalardaki daha önce verilmiş cezalara bakarak olumlu buluyoruz” dedi. Çetin, kararı temyiz edip etmeyeceklerine henüz karar vermediklerini söyledi.