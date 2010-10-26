-DİNK'İN EVİNDE DEFİNE ARANDIĞI İDDİASI MALATYA (A.A) - 26.10.2010 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni iken İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hrant Dink'in Malatya'daki evinde kimliği belirsiz kişilerce define arandığı ve eve zarar verildiğini belirten Dink'in bir akrabası Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Alınan bilgiye göre, Malatya'ya gelen Hrant Dink'in akrabası Eliza Kodak Dink, görmeye gittiği Salköprü Mahallesi'ndeki Hrant Dink'in doğduğu ve uzun zamandır boş olan evde kazı yapıldığını gördü. Eliza Kodak Dink, evde yaptığı incelemenin ardından Cumhuriyet Savcılığına konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Salköprü Mahallesi'ndeki boş evin odalarında kazı yapıldığı, ayrıca evin bir bölümünün de yakıldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.