Dink'in avukatı toprağa verildi

T24- Öldürülen gazeteci Hrant Dink'in ailesinin avukatlarından olan ve Fatih'teki evinde ölü bulunan Hakan Karadağ, memleketi Adana'da düzenlenen törenle toprağa verildi.





İstanbul'dan dün akşam kente getirildikten sonra Fatma Kemal Timuçin Kalp Hastanesi morguna kaldırılan Karadağ'ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak önce Beyazevler Mahallesi’ndeki evine ardından, Kabasakal Mezarlığı’na getirildi.



Karadağ'ın cenazesi mezarlığa getirildiği sırada babası Mehmet, annesi Emine, kız kardeşleri Hatice Karadağ ve Neşe Çapar, gözyaşlarına hakim olamadı.



İşçi emeklisi, baba Karadağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun intihar ettiğine inanmadığını, intihara yatkın bir psikolojiye sahip olmadığını söyledi.



Bu olayın iyi araştırılması gerektiğini anlatan Karadağ, ''Zamana bırakacağız. Benim oğlumun kişiliği, karakteri mücadeleciydi. Ben onu zor şartlar altında yetiştirdim. İdealleri olan bir kişinin bu durumu yapacağına inanmıyorum. İntihar ettiğine hiç kimse inanmıyor. Hedefleri olan bir kişiydi. İşine aşıktı. Ailesinin sevgilisiydi. Hiçbir sorunu yoktu. Oğlum intihar edecek son kişiydi. Televizyonda intihar haberi gördüğü zaman bile eleştirir, aciz olduklarını söylerdi. Bu olayın iyi araştırılması gerekir'' dedi.



Hakan Karadağ'ın aynı büroda çalıştığı avukat kız arkadaşı Çiğdem Pamukçu'ya ''Anneme hesap vereceksin'' yazılı mesaj yolladığı yönündeki haberlerle ilgili de baba Karadağ, ''Böyle bir durumdan bilgim yok. Belki oğlum annesiyle paylaşmış olabilir. Ben bilmiyorum'' dedi.



Cenazeye katılan Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay ise Hakan Karadağ'ın mücadeleci bir ruha sahip olduğunu, intihar etmiş olabileceği ihtimalini göz önünde tutmadıklarını söyledi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Tanay, ''Keşif yapıldı, keşfe de biz katıldık. Onun kişiliği, takip ettiği davalar önemli davalardı. Önemli politik davalara bakıyordu. Hayatının 15 yılını ezilenlere, yoksullara, adaleti sağlamak için harcadı. Çağdaş Hukukçular Derneği ve diğer hukuk örgütleri bu işin takipçisi. Bu intiharı algılayamıyoruz, inanamıyoruz'' diye konuştu.



Bu arada, Hrant Dink'in ailesinin de telefonla aileyi arayarak baş sağlığı dileğinde bulundukları belirtildi.



Karadağ'ın cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.