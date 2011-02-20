Dink'i öldüren, Pamuk'u hedefe koyan yazı hâlâ duruyor

T24 - Hrant Dink’i ve Orhan Pamuk’u katli vacip ilan eden yazılara karşı resmi makamlar 4 yıldır hiçbir işlem yapmıyor.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinden bir yıl önce internette Dink ve yazar Orhan Pamuk’u “katli vacip” ilan eden sitedeki yazının halen durduğu ortaya çıktı. Binlerce siteyi kapatan ve vatandaşların zararlı buldukları siteleri ihbar etmeleri için ihbar hattı kuran TİB’nın (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı), Dink öldürüldükten sonra haberlere de konu olan siteye ilişkin hiçbir işlem yapmaması dikkat çekti.

“Doğu Türkistan” ismini taşıyan (www.doguturkistan.net) sitede “Çömez İtler” başlığıyla yer alan, “16 Ocak 2006”da siteye girdiği belirtilen ve “isbara_alp” rumuzunu taşıyan kişiye ait olduğu belirtilen yazıyı siteye gönderenin rumuzu ise “recep_akkus” olarak geçiyor.

“Katli acilen vacip”

Dink’le birlikte Orhan Pamuk’un da öldürülmesi gerektiğini savunan yazı şöyle:

“Birinin adı Orhan Pamuk, diğerinin adı Hırlayan Köpek; Hrant Dink. Şımaran düşmana, meydanı boş bulan içerdeki köpeklerine ders için, onların kanunlarına inanmadığımızı, güvenmediğimizi göstermek için, artık dilekçeler, açılan karşı davalar bir anlam ifade etmediği için, Türk’ün vatanında kafir mahkemeleri kurulduğu için, bu siyonist mahkemelere tokat için, iki köpeğin katli -acilen- vaciptir.

Apo itini gebertebildik mi ki, çömez itlere birşey yapabilelim... değil mi ya? Ne yazık... Kendi vatanımızda öylesine yaşıyoruz. Suya sabuna karışmadan. İdareyi alçaklara terk etmişiz, mankurtlaşmışız iyice... “



Tetikçiler okumuştu

Dink cinayetinin tetikçisi olarak yargılanan Ogun Samast ile diğer zanlılar da cinayetin hazırlık sürecinde internetteki sitelerde Dink’in Türklüğe hakaret ettiğini okuduklarını ve resimlerini de internetten indirdiklerini söylemişlerdi. Cinayetten sonra da bazı sitelerde Dink’i hedef alan ve öldürülmesi gerektiğine ilişkin yazılar olduğuna yönelik haberler yayımlanmıştı. Buna rağmen, TİB Dink cinayetinden sonra bu sitelerde yapılan yayınları ihbar kabul ederek sitenin kapatılmasını sağlayabilecekken bu yola gitmedi.



