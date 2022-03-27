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Dink suikastı sanıklarından Ahmet İskender, Türkiye'ye getirildi

"Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştır"

27 Mart 2022 16:22

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hrant Dink cinayetinden aranan Ahmet İskender'in Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştır" açıklamasında bulundu.

Emniyet, TEM ve Interpol beraber çalıştı

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şahsın, Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Kırgızistan Bişkek’te saklandığının tespit edilmesinin ardından Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliğimiz ile derhal irtibata geçilmiş, ayrıca Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'na şahsın yakalanarak ülkemize teslim edilmesi talebi iletilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kırgızistan’da bulunan Türk Büyükelçiliğimiz ve İçişleri Müşavirliğimiz koordinesinde, Kırgızistan Emniyet Birimlerince şahsın 26.02.2022 tarihinde yakalanması sağlanmıştır."

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