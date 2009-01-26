Dink suikastı sanıkları tekrar hakim karşısında

Hrant Dink suikastının sanıkları 8. kez hakim karşısına çıkıyor. Beşiktaş 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava dosyasına Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun hazırladığı rapor da girdi.



Bugünkü duruşmada, sanık Erhan Tuncel'in talebi doğrultusunda Trabzon Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin ifade vermesi bekleniyor. Bu duruşmada Yasin Hayal'in kardeşi Osman Hayal de ilk kez sanık sıfatıyla sorgulanacak.



Öte yandan, Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun hazırladığı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 200 sayfalık rapor da dosyaya girdi.



Rapor, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü, şimdiki Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek hakkında soruşturma için inceleme yapılmasını öngörüyor. Bu raporun polisle ilgili soruşturmanın önünü açtığı belirtiliyor. İçişleri Bakanı'nın izin vermesi halinde Ramazan Akyürek hakkında savcılığın soruşturma başlatması bekleniyor.



Duruşmanın görüldüğü saatlerde yine Beşiktaş'ta bir gösteri olacak. Hrant Dink suikastını protesto edenler Beşiktaş İskelesi yakınlarında gösterisi yapacak.

