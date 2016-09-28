Dink suikastı davasının polis sanığı: Yasin Hayal'in cinayeti yapacağına ilişkin yeni bilgi yoktu

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde görevini ihmal ettiği gerekçesiyle yargılanan Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi’nde görevli polis memuru Mehmet Ayhan, Yasin Hayal hakkında "Yasin'in bu cinayeti yapacağına ilişkin yeni bir bilgi, takibe değer yeterli done olmadığı için takibi yoğunlaştıramadık" diye konuştu.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu bulunan sanıklar; Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek hazır bulundu. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un ve Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 8 tutuksuz sanığın da yer aldığı duruşmaya, Ogün Samast ve Yasin Hayal hükümlü bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma dönemin Trabzon Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Ayhan'ın çapraz sorgusuyla devam etti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'e suikasta ilişkin 2'si tutuklu 35 sanıklı davada ifadesi tamamlanan polis memuru Mehmet Ayhan'a mahkeme heyeti ve sanıklar tarafından sorular soruldu.

"Görüşmenin içeriğini hatırlıyorum"

Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, sanık Ayhan'a "Erhan Tuncel, yardımcı istihbarat elemanlığından ayrıldıktan sonra 34 görüşme yapılmış. Bunların bir kısmını siz yapmışsınız? Ne konuştunuz?" diye sordu. Sanık Ayhan da, görüşmenin içeriğini hatırlamıyorum. Ancak Erhan Tuncel'in para talebiyle ilgili aradığı da olmuştur. Önemli bir bilgi içerdiğini düşünmüyorum" dedi. Hakim Canel Rüzgar'ın, Erhan Tuncel'in yardımcı istihbarat elemanlığından çıkarılmasından sonra Yasin Hayal ile ilgili olarak dinlemenin dışında fiziki takibin üzerine biraz daha gidilmesi gerekmez miydi?" şeklindeki sorusuna Ayhan, "Erhan Tuncel'e, çıkarıldığı söylenmemişti. Uygulama olarak bilmiyordu. Bu konuyla ilgili bilgi verse yine verirdi" dedi.

"Bu konu hakkında bilgim yok. Ben polis memuruyum"

Sanıklardan Sabri Uzun "Erhan Tuncel'in yardımcı istihbarat elemanlığından çıkarılmasından sonra Yasin Hayal'i bu eylemden caydırmak için takibine geçelim gibi herhangi bir bilgi geldi mi?" diye sordu. Bu soru üzerine Mehmet Ayan, "Bu konu hakkında bilgim yok. Ben polis memuruyum" diye cevap verdi.

Sanık Onur Karakaya ifade verdi

Ayhan'ın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından Trabzon Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli sanık polis memuru Onur Karakaya savunmasını yaptı. Karakaya 2005 yılının Ekim ayında Trabzon'a tayinin çıktığını, 2011 yılına kadar burada görev yaptığını ardındanda Batman'da göreve başladığını anlattı.

"Emniyetin hiterarşik yapısı dışına çıkmadım"

Halen Batman Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde çalıştığını söyleyen Sanık Karakaya, Fetullah Gülen terör örgütüyle ve diğer örgütlerle herhangi bir ilgisinin olmadığını söyleyen Karakaya, "Amirlerimle yasalar çerçevesinde çalıştım. Mesleğimde çalışacağım yerle ilgili kimseden yardım almadım. Emniyetin hiyerarşik yapısı dışına çıkmadım. İlk görev yerim olan Trabzon'a da kura çekerek atandım. Trabzon İstihbarat 'C' şubesinde meslek hayatımın ilk yılında göreve başladım" dedi.

"Tuncel'in, yalan söylemesi, görüşmelere gelmemesi, benim de şahit olduğum durumlardır"

Mehmet Ayhan ile birlikte Erhan Tuncel ile yapılan görüşmelere gittiğini ancak sadece araç kullandığını söyleyen Karakaya, "Benim buluşmalarda başka bir fonksiyonum yoktu. Benim elemana (Erhan Tuncel'e) soru sormam işin doğasına aykırıdır. Erhan Tuncel'in, yalan söylemesi, görüşmelere gelmemesi, yorum yapması benim de şahit olduğum durumlardır" diye konuştu.

"Erhan Tuncel'in cinayetle ve Yasin Hayal ile ilgili bilgi verdiğine şahit olmadım"

"Erhan Tuncel cinayetle ve Yasin Hayal ile ilgili bilgi verdiğine şahit olmadım" diyen Karakaya, "Erhan Tuncel'in, Yasin'in (Hayal) sakin hayat sürdüğünü söylediğine şahit oldum. Erhan Tuncel'in ifadesi kendi sorumluluğunu gizlemeye yöneliktir. Erhan Tuncel, Yargıtay'ın bozma kararının ardından şahsıma yönelik iftiralarda bulunmuştur. Erhan Tuncel ifadesinde Ogün Samast'ı tanımadığını söylemiştir. Ogün ismini beyan etmediğini de emniyette de itiraf etmiştir. Yasin Hayal'i takip çalışmasında yer almadım. Tanımadığım kişileri takip ettiğim iddiası doğru değildir. Yasin Hayal'in çevresinde tanıdığım, bildiğim kimse yoktur" şeklinde konuştu.

"Erhan Tuncel, 'olaydan haberi olmadığını' söyledi"

Cinayetin ardından sanık Ercan Demir'in Erhan Tuncel'e ulaşılmasını istediğini anlatan Onur Karakaya, "Erhan Tuncel'i aradım. Telefonda hiç konuşmadığımız için beni tanımadı. Emniyetten aradığımı söyledim. Erhan Tuncel, 'Olaydan haberi olmadığını söyledi. Telefonun şarzı bitti, görüşmede kesildi" dedi.

"FETÖ ile bağlantım yok"

Karakaya şunları söyledi: Olayın meydana geldiği yıl itibari ile bir yıllık polis memuruydum. Bana verilen görevleri yerine getirdim. Değerlendirme yapacak tecrübeye de sahip değilim. İstihbarat ile ilgili kurs ve eğitim de almadım. Erhan Tuncel cinayetle ilgili bilgi vermedi. F3-F4 raporu hazırlamak gibi görevimde yoktur. Milletime hizmet ve devletimin bekası için zor şartlarda görevimi yapmaya devam ediyorum. FETÖ ile bağlantım yok" şeklinde konuştu.

"Erhan Tuncel zamanın ruhuna göre hareket etmektedir"

Hakkındaki tüm iddiaların Erhan Tuncel'in ifadelerine dayandığını belirten Sanık Karakaya, Dink soruşturmasına 2015 yılında dahil edildiğini, Tuncel'in ifadelerinin iftira ve yalan olduğunu söyledi. Erhan Tuncel'in cinayeti önce Ergenekon'a ardından da FETÖ'ye bağlandığını söyleyen Karakaya, "Erhan Tuncel zamanın ruhuna göre hareket etmektedir. Kimseye yardım etmedim. Aslı olmayan iddiaları reddediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.