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Dink soruşturmasının kilit ismi Ali Fuat Yılmazer terfi etti

Emniyet teşkilatında rütbe terfi işlemlerini yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü Rütbe Terfi Komisyonu, 2012 terfilerini gerçekleştirdi

15 Mayıs 2012 14:29

Hrant Dink’in öldürülmesi sürecinde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle kamuoyunda tartışılan görevliler arasında yer alan Ali Fuat Yılmazer, 1. sınıf emniyet müdürü oldu. Böylece Ali Fuat Yılmazer’in il emniyet müdürlüğü ya da daire başkanlığı için önü açıldı.

Tolga Şardan'ın Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Emniyet teşkilatında rütbe terfi işlemlerini yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü Rütbe Terfi Komisyonu, 2012 terfilerini gerçekleştirdi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’ın başkanlığında geçen cumartesi toplanan ve çalışmalarını gece yarısı 00.30‘a kadar sürdüren komisyonda, emniyet amirliğinden emniyet müdürlüğüne terfi edenlerin yanı sıra 4. sınıftan 3. sınıfa, 3. sınıftan 2. sınıfa ve 2. sınıftan 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi edecek polis müdürleri tek tek değerlendirildi.

 

Oybirliğiyle karar alındı

 

Komisyonda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan ve 1. sınıf emniyet müdürlüğü sırası gelen 2. sınıf emniyet müdürlerinden 24’ünün dosyası görüşüldü. Söz konusu emniyet müdürleri arasında bir dönem İstanbul Emniyeti’nde istihbarattan sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yapan ve halen Tanık Koruma Şubesi ve Bomba İmha Şubesi’nden sorumlu olan Ali Fuat Yılmazer de yer aldı. Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi sürecinde EGM İstihbarat Dairesi’nde C Şube Müdürü olarak görev yaparken olayda kusuru bulunduğu iddiasıyla hakkında Başbakanlık Teftiş Kurulu’nca rapor düzenlenen Yılmazer’in, komisyonun oybirliği ile terfi ettiği öğrenildi.

Yılmazer, başta Ergenekon olmak üzere Balyoz, Kafes, askeri şantaj soruşturmalarının ön hazırlık aşamasında teknik takiplerden sorumlu istihbarat biriminin başında bulunmuştu.

Yılmazer, 1. sınıf emniyet müdürü olarak hükümetin bundan sonra çıkaracağı il emniyet müdürleri ya da daire başkanlığı kararnamelerinde bu görevlere atanabilecek. Komisyonun geçen yılki toplantısında da yine Dink cinayeti kapsamında adı kamuoyu gündemine gelen ve Dink’in öldürüldüğü sırada İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü olan Ahmet İlhan Güler 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmişti. Geçtiğimiz yıl da Dink cinayetinin tartışılan isimlerinden, eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, müfettiş olarak görev yaptığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Teftiş Kurulu’na daire başkanı olarak atanmıştı.

 

Atayün de terfi etti

 

Terfi komisyonu, çalışmalarında 3. sınıf emniyet müdürlüğünden 2. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi işlemleri çerçevesinde aralarında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da yer aldığı 5 MİT’çiye yönelik adli soruşturmayı yürütürken görevden alınan ve çok iyi sicili bulunan eski İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün’ü de bir üst rütbeye terfi ettirdi. Atayün, TEM Şube Müdürlüğü görevinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Ana Komuta ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kadrosuna atanmıştı.

 

Derbi maçı izlemediler

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Rütbe Terfi Komisyonu üyeleri toplantı nedeniyle cumartesi akşamı Kadıköy’de oynanan Spor Toto Süper Lig’in şampiyonunu belirleyen Fenerbahçe-Galatasaray maçını izleyemedi. Genel Müdür Kılıçlar’ın talimatı sonrasında komisyon çalışmalarına devam etti. Ancak, toplantının yapıldığı binanın Ankara’daki şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı Güvenpark’a yakın olması nedeniyle tezahüratlardan Galatasaray’ın şampiyon olduğu anlaşıldı.

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