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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dink soruşturmasında 5 istihbaratçı asker tutuklandı

15 Temmuz sonrası iki jandarma tutuklanmıştı

10 Ağustos 2016 18:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebi ile sul ceza hakimliğine sevk edilen 8 jandarma görevlisinden 5'i , "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunun beraberinde başka suç işleme, Silahlı Terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklandı. Hakimlik 3 şüpheliyi ise yurt dışına çıkma yasağı getirerek serbest bıraktı.

 

15 Temmuz sonrası iki jandarma tutuklanmıştı

 

Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında daha önce İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube'de görevli astubay Abdullah Dinç 2 Ağustos günü, Trabzon İl Jandarma İstihbarat Şube'de görevli Ergün Yorulmaz 8 Ağustos günü tutuklanmıştı.

Eski jandarma istihbarat görevlisi olan ve halen Esenyurt Belediyesi'nde Zabıta Müdürü olarak görev yapan Yusuf Bozca ise yine 2 Ağustos günü "yurt dışına çıkış yasağı" ve "evine en yakın güvenlik birimine haftada bir imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

 

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