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Politika

Dink savcısından itiraz için sürpriz hazırlık

Hrant Dink Davası'nın savcısı Hikmet Usta, Zirve Yayınevi ve Rahip Santaro dosyalarını istedi.

25 Ocak 2012 02:00

T24 - Hrant Dink Davası'nın savcısı Hikmet Usta, Zirve Yayınevi ve Rahip Santaro dosyalarını istedi. Savcı Hikmet Usta, duruşmalarda, "Dink suikastı, Rahip Santaro cinayeti ve Malatya Zirve yayınevi katliamı ile bir değerlendirilmelidir" görüşünü dillendiriyordu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink cinayetine ilişkin davada 17 Ocak’ta verdiği kararında tüm sanıkların "örgüt" suçundan beraatine hükmetti. Mahkemenin ‘örgüt tespit edilemedi’ kararına davanın duruşma savcısı Hikmet Usta itiraz etti.  

Dink savcısından itiraz için sürpriz hazırlık

Dava dosyasında ‘örgütün olduğunu belirten’ Usta, sanıkların "Terör örgütü kurmak ve yönetmek ile örgüte üye olmakö suçlarından cezalandırılmasını istedi. Savcı Usta, kısa itiraz dilekçesinde "Örgüt de var, delil de var hem de fazlasıyla var" dedi. 

Yargıtay’a göndereceği itirazın gerekçeleri üzerinde çalışmaya başlayan Savcı Hikmet Usta, "örgütün varlığına" dair delilleri itiraz dilekçesinde anlatacak. Dink cinayetinin örgüt tarafından işlendiğini anlatacak olan savcı Usta, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nden Rahip Santaro cinayetine ilişkin dosyayı ve Malatya Ağır Ceza Mahkemesi’nden Malatya Zirve Yayınevi katliamına ilişkin dosyayı istedi. 

Duruşmalarda, "Dink suikastı, Rahip Santaro cinayeti ve Malatya Zirve yayınevi katliamı ile bir değerlendirilmelidir" diyen Usta, bu dosyaları detaylı inceleyecek. Usta’nın dilekçesinde bu cinayetlerle Dink cinayeti arasındaki bağlantıları anlatacağı öğrenildi.


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