Dink raporunun sansürlenen 6 sayfasında MİT ve polis bölümleri var

T24 - Devlet Denetleme Kurulu'nun "devlet sırrı" gerekçesiyle Hrant Dink raporunda sansürlediği 6 sayfalık bölümde, emniyet ve jandarmaya yönelik suçlamalar yer alıyor.

Raporda, "Dink'in öldürülmesine yönelik silah temin edildiği şeklindeki açık ve net istihbarat, Trabzon Jandarma Komutanlığı'nca işleme konulmadı deniliyor.

Habertürk gazetesinin haberine göre, "Devlet sırrı" olarak karartılan bölümde, emniyet ve jandarmaya yönelik suçlamalar yer alıyor ve ihmalleri bulundukları halde kamu görevlilerinin yargı önüne çıkarılmadığı anlatılıyor.

İşte 649 sayfalık raporun karartılan 6 sayfalık bölümü:

İstihbarat Trabzon'a verilmedi

Yasin Hayal tarafından, Hrant Dink'e suikast düzenleneceği yönünde Yardımcı İstihbarat Elemanı Erhan Tuncel'den alınan ve 15 Şubat 2006 tarihinde değerlendirmesi yapılan istihbari bilginin gereği için dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildiği ancak olayın Jandarma Komutanlığı yetki alanı olan Pelitli'de mukim kişilerle ilgili olmasına rağmen, alınan istihbaratın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilip Trabzon valiliği ve Trabzon Jandarma Komutanlığı'yla paylaşılmadığı görülmüştür.

Soruşturma için yeterli

Özellikle cinayetin işlendiği dönende görevde olan emniyet personeliyle ilgili ihmal iddialarının soruşturma/kovuşturma açılabilmesi açısından yeterli düzeyde ve ciddi olduğu değerlendirilmiştir.

İşlem yapılmadı

Trabzon Jandarma Komutanlığı'na, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nce edinilen istihbaratın benzerinin, daha net ve ayrıntılı olarak başka kaynaklardan intikal etmiş olduğu görülmüştür. Hrant Dink'in öldürülmesine yönelik olarak silah temin edildiği istihbaratına rağmen, bu istihbarat Trabzon Jandarma Komutanlığı'nca işleme konulmamış ve herhangi bir adli ya da idari birimle paylaşılamamıştır.

Sahte rapor düzenlediler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle ilgili olarak, İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'ndeki görevlilerin, Trabzon'dan gelen yazı üzerine istihbarat gereklerini yerine getirmedikleri, Yasin Hayal'ın ağabeyi Osman Hayal'ın çalıştığı yerde araştırma yapmadıkları halde yapılmış gibi gerçeğe aykırı tahkikat raporu düzenledikleri görülmüştür.

Yargı önüne çıkarılmadılar

Yazılan raporlarla ilgili kamu görevlilerinin ihmam şüphesinde makul ve yeterli delillerle ortaya konulduğu, ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin kararıyla yargı önüne çıkarılamadıkları görülmüştür.