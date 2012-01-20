-Dink için düzenlenen protesto yürüyüşü ABD basınında da yankı buldu WASHINGTON (A.A) - 20.01.2012 - Agos gazetesi genel yayın yönetmeni iken 5 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hrant Dink için İstanbul'da düzenlenen protesto yürüyüşü ABD basınında da yankı buldu. CNN muhabiri Ivan Watson'ın İstanbul'dan bildirdiği haberde, soğuk havaya rağmen binlerce kişiden oluşan kalabalığın Hrant Dink için yürüdüğü belirtildi. Yürüyüşe katılanların, Türkçe ve Ermenice ''Hepimiz Hrant'ız, Hepimiz Ermeniyiz'' yazılı siyah pankartlar taşıdığı kaydedilen haberde, Hrant Dink cinayeti davasıyla ilgili kararın ayrıntıları ve karara yönelik eleştiriler de ele alındı. Newsweek dergisinin internet sitesi ''The Daily Beast''te yer alan haberde de Hrant Dink'in öldürülüşünün 5. yıl dönümünde en az 20 bin kişinin İstanbul'da protesto yürüyüşü yaptığı yazıldı. Davadaki kararla ilgili ayrıntılara yer verilen haberde, davanın 19 sanığının örgüt suçlamasından beraat ettirilmesine karşın, birçok kesimin, Dink'in ''örgütlü suçun'' bir kurbanı olduğuna inandığı kaydedildi. Washington Post gazetesinin internet sitesinde de Amerikan haber ajansı Associated Press'in (AP) konuyla ilgili haberine yer verildi. AP'nin haberinde, İstanbul'da 10 binlerce kişinin Dink'in öldürülüşünün 5. yıl dönümünü andığına işaret edilerek, Dink cinayeti davasındaki karara yönelik öfkenin artmaya devam ettiği belirtildi. ''10 binlerce kişi adalet için yürüdü'' ifadesinin kullanıldığı haberde, protesto yürüyüşünden izlenimler aktarıldı. Haberde, Dink cinayeti davasındaki kararla ilgili kaygılara ve Türkiye'de bu konuda yapılan açıklamalara yer verildi.