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Dink davasında karar bekleniyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katil zanlısı Ogün Samast, bugün tekrar hakim karşısına çıktı.

25 Temmuz 2011 03:00

T24 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katil zanlısı Ogün Samast, bugün tekrar hakim karşısına çıktı. Sultanahmet'teki çocuk mahkemesinin taşındığı Çağlayan'daki Adalet Sarayı çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Bugünkü duruşmada, Kandıra F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ogün Samast için karar verilmesi bekleniyor.






2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ogün Samast ve taraf avukatları katıldı. Duruşma Samast'In esas hakkındaki 15 sayfalık savunmasını okumasıyla devam ediyor. Samast kötü bir eğitim sonucu suça sürüklendiğini savunarak, bu durumundan faydalanan Yasin Hayal'in kendisini yönlendirdiğini iddia etti. Samast bazı gazetecilerin yazılarından etkilendiğini söyleyerek, "Ben nerden bilirdim Agos'u, Hrant Dink'i... Onlar da vicdan katilleridir" diye konuştu.



Samast izleyici kapısından alındı


Öte yandan duruşma salonuna mahkumların giriş yaptığı asansör kapısındaki arıza nedeniyle Samast salona avukatlar ve izleyicilerin giriş yaptığı kapıdan geniş güvenlik önlemleri altında alındı.  Samast'ın "Tasarlayarak adam öldürmek" "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından toplam 18 yıl 8 aydan 26 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

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