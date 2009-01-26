Dink davasında 3 tahliye

Ergenekon ile bağlantı araştırılacak

Avukat Fuat Turgut'a yasaklama

Kavga eden Hayal ve Tuncel'e duruşma yasak



Tuncel ve Hayal mahkemede yumruklaştı

Kim, ne ile suçlanıyor?



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink;in öldürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Mustafa Öztürk, Zeynel Abidin Yavuz ve Tuncay Uzundal'ın tahliye edilmesine karar verildi.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, yaklaşık 12 saat sürdü. Duruşmaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önüne alarak, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Mustafa Öztürk'ün tahliye edilmesini kararlaştırdı.Heyet, diğer tutuklu sanıklar Ogün Samast, Erhan Tuncel, Yasin Hayal,Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'in kaçma şüpheleri devam ettiği, koruma tedbirlerinin yeterli olmayacağı ve tutuklama sebepleri kalkmadığı gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.Müdahil avukatlarının 12 Ocak 2009 tarihli dilekçelerinde belirttikleri hususları göz önüne alan mahkeme heyeti, "Hrant Dink'in öldürülmesinin arkasındaki örgütlü yapının ortaya çıkarılabilmesi için, Ali Öz'ün kullanmakta olduğu telefon veya telefonlarla yapılan görüşmelerin tespit edilmesi" ve "banka hesap hareketlerinin devam etmekte olan Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcıları eliyle araştırılması" için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekilliğine yazı yazılmasına da karar verdi.Heyet, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki "Ergenekon Davası"nda sanık olarak yargılanmakta olan Sevgi Erenerol'un Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında verdiği 'Türkiye'deki misyonerlik faaliyetleri" başlıklı seminerlerin kayıtlı olduğu CD'lerin de delil olarak Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan istenilmesine hükmetti. CD örneğinin mahkemeye ulaştırılması durumunda müdahil avukatı Fethiye Çetin'e verilmesi de kararlaştırıldı.Heyet, İstanbul 13. Ağır Mahkemesi'nin Ergenekon davası dosyasının sanıklarıyla, bu dava dosyasında yargılanan sanıklar arasında bir irtibat olup olmadığının tespit edilebilmesi açısından, Ergenekon davası sanıklarına ait telefon numaralarının HTS raporlarının ve dijital kayıtlarının delil olarak istenilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasına da karar verdi.Sanıklar Yasin Hayal ile ağabeyi Osman Hayal'in avukatı Fuat Turgut'un, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasında CMK 151/3 maddesinde belirtilen suçlardan dolayı sanık olarak yargılanmakta olduğunu göz önüne alan heyet, Turgut'un sanıklarla ilgili olarak müdafilik ve vekilliğinin üstlenmesinden yasaklanmasına hükmetti.Heyet, sanıklar Yasin Hayal ve Osman Hayal'in avukatı Fuat Turgut'un duruşma devam ederken mahkemece verilen arada "basın açıklaması" başlığıyla imzalı bir bildiri dağıttığını, söz konusu metni kendisinin de yazdığını açıkça beyan ettiğini ve bildirinin içeriğinin de göz önüne alındığını belirterek, gereğinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı ve bağlı bulunduğu İzmir Baro Başkanlığı'na yazı yazılmasını kararlaştırdı.Mahkemeye dilekçe göndererek Hrant Dink suikastıyla ilgili bilgi vermek isteyen başka bir suçtan Silivri Cezaevi'nde tutuklu 5 kişinin tanık olarak, beyanlarının alınması için mahkemede hazır bulundurulmaları yönünde Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar veren heyet, müdahil avukatlarından Deniz Tuna'nın, "Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Mc Donalds'ın bombalanması" davasının, bu davayla birleştirilmesi talebini de "Yargıtayca kısmen onama vekısmen bozma kararı verilmesi" nedeniyle reddetti.Sanık Ogün Samast'ın iki celsedir rapor alarak mahkemeye gelmediğini göz önüne alan heyet, sanığın gelecek celse rapor alması durumunda, hastaneye sevk edilerek rapor alınması hususunun cezaevi müdürlüğünce göz önünde tutulmasının bir müzekkere ile bildirilmesine karar verdi.Sanıklar Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in, duruşma devam ettiği sırada birbirlerine saldırıp yumrukladıklarını belirten heyet, her ikisinin de mahkemeye olay çıkarmayacakları yönünde söz verdikleri halde yine kavga ederek duruşmanın düzenini bozdukları ve jandarmalarca dışarı çıkarıldıkları için CMK 204/1 maddesi gereğince gelecek duruşmada hazır bulundurulmamalarına karar verildi.Duruşma, 20 Nisan 2009 tarihine ertelendi.Hrant Dink'in Şişli'de öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcıları Selim Berna Altay ile Fikret Seçen tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklardan Erhan Tuncel'in, "Hrant Dink'in öldürülmesine azmettirmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "terör örgütünün yöneticisi olmak", "patlayıcı madde imal etmek", "patlayıcı maddeatmak", "mala zarar vermek" ve "6 kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından da 22,5 ile 48 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.Yasin Hayal'in "Hrant Dink'i öldürmeye azmettirmek" suçundan müebbet, "terör örgütünün yöneticisi olmak", "Ferit Orhan Pamuk'u tehdit etmek" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 18 ile 30 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, O.S'nin de "Hrant Dink'i öldürmek" suçundan 18 yaşından küçük olduğu da dikkate alınarak 18 ile 24 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması, ayrıca "terör örgütüne üye olmak" ve "ruhsatsızsilah taşımak" suçlarından 8,5 ile 18 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor.Sanıklardan Mustafa Öztürk, Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Ahmet İskender ve Ersin Yolcu'nun "Hrant Dink'in öldürülmesi eylemine yardım etmek" ile "terör örgütüne üye olmak" suçlarından 22,5 ile 35 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Yaşar Cihan ve Halis Egemen hakkında "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7,5 ile 15 yıl arasında hapis isteminde bulunuluyor.İddianamede, Salih Hacısalihoğlu, Alper Esirgemez, İrfan Özkan, Osman Alpay, Erbil Susaman, Numan Şişman, Şenol Akduman ve Veysel Toprak'ın da "terör örgütüne yardım etmek", "ruhsatsız silah taşımak" ve "suçluyu gizlemek" suçlarından 7,5 ile 16 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.Sanıklardan Yasin Hayal'in eniştesi Coşkun İğci hakkında düzenlenen iddianamede de bu sanığın "Hrant Dink'in öldürülmesine yardım etmek" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından 22,5 ile 35 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenmiş, dosya daha sonra ana dava ile birleştirilmişti.Dink cinayetine ilişkin Yasin Hayal'in ağabeyi Osman Hayal hakkında da "adam öldürmeye iştirak" ve "yasa dışı örgüte üye olmak" suçlarından 22,5 ile 35 yıl arasında hapis cezası istemiyle açılan dava, "Dink Cinayeti Davası" ile birleştirilmişti.