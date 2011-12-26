Dink davasında 23. duruşma!

T24 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni iken öldürülen Hrant Dink'le ilgili, 2'si tutuklu 19 sanık hakkında açılan davanın 23. duruşması başladı.





İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erhan Tuncel ve Yasin Hayal katıldı. Davanın tutuksuz sanıkları ise duruşmaya gelmedi.



Duruşmaya, müdahil avukatlarından Bahri Belen'in esas hakkındaki görüşünü açıklamasıyla devam ediliyor.



Hrant'ın arkadaşları adliyeye yürüdü





Duruşma öncesinde, Beşiktaş'taki Barbaros Parkı'nda toplanan ''Hrant'ın arkadaşları'' adliye binasına kadar yürüdü.



Aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu grup adına basın açıklamasını okuyan sanatçı Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, ''5 yıldır burada biriken anılardır, acıladır ve tükenmez sabrımızdır. 5 değil 95 yıl geçse de bu sabrı besleyen öfkemiz, adalet inancımızdır'' dedi.



''Yüz bin vicdan sahibinin, elleri üstünde taşıdığı arkadaşlarının son yolculuğunun, bu ülkenin çürümüş adalet duygusunu gömmek için olduğunu'' söyleyen Kaya, ''23 duruşmadır sabrımızı sınıyorsunuz. İnkar ettiğiniz adaleti yerine getirme sorumluluğunuz, geleceğe barış dolu, umut dolu bakabilmemizin önündeki tek engeldir'' dedi.



Gruptakiler, basın açıklamasının ardından adliyenin önünde duruşmanın bitimine kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini kaydetti.







