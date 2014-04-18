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Dink davası, tutuksuz sanık yakalanmadığı için görülemiyor

Dink cinayeti davasında, Yargıtay'diın verdiği bozma kararının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen, davaya bakan yeni mahkeme Yargıtay'ın bozma kararı ile ilgili karar vermedi

18 Nisan 2014 23:36

Hrant Dink cinayeti davası, Yargıtay’ın verdiği bozma kararının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen bir türlü yeniden görülemiyor. Davaya bakan yeni mahkeme de Yargıtay’ın bozma kararı ile ilgili karar vermedi. Dava, hakkında yakalama kararı bulunan tutuksuz sanık Ahmet İskender’in yakalanmasını bekliyor.

Uygar Gültekin’in Agos’ta yer alan haberine göre, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kaldırılmasının ardından Dink davası yeni mahkemesi olan 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Sanıkların hiçbirinin katılmadığı duruşmaya Dink Ailesi avukatlarının yanı sıra Osman Hayal ve Yasin Hayal’in avukatı Fatma Aygören katıldı.

Duruşmada söz alan Dink Ailesi avukatlarından Bahri Belen, mahkemenin yakalanmayan sanık Ahmet İskender’in dosyasını ayırarak Yargıtay’ın verdiği bozma kararına uyulması yönünde karar vermesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Yargıtay’ın verdiği bozma kararına ilişkin karar verebilmek için sanıkların tamamının beyanının alınması gerektiğini belirterek Ahmet İskender hakkında verilen yakalama kararınını sürdürülmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı 17 Temmuz tarihine erteledi.

 

Komutan Ali Öz'ün dosyası yeniden Trabzon’a

 

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Jandarma Alay Komutanı olan Ali Öz’ün de yargılandığı dosyanın İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana dava ile birliştirlmesini istemişti.  Bugün görülen duruşmada Dink Ailesi avukatları iki dosyanın birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul’daki mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar vermediği gerekçesiye Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin birleştirme talebini reddetti.

Dink Ailesi avukatları ayrıca mahkemeden tutuklu sanıkların duruşmada hazır edilmeleri veya görüntülü sistem ile katılmaları gerektiği yönünde karar verilmesini istedi. Mahkeme avukatların bu talebini de reddetti.
 

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