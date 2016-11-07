Dink davası sanığı polis amiri Güler: Benim üzerimden devlet mahkûm edilmek isteniyor!

Hrant Dink cinayeti davasının duruşmasında, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler savunma yaptı. Güler, koruma kararını alması gereken makamın kendisi olmadığını savundu, Trabzon Emniyet görevlilerini suçladı. Güler “Benim üzerimden devlet mahkum edilmek isteniyor. Ben hem kendimi hem de devleti savunuyorum” dedi.

Agos’ta yer alan habere göre, Dink cinayetinde aralarında Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Reşat Altay, Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ve Engin Dinç’in de bulunduğu kamu görevlileri hakkında açılan dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve tutuksuz sanıklar Celalettin Cerrah, Reşat Altay, Ahmet İlhan Güler, Sabri Uzun katıldı.

Daha önce duruşmalara katılmayan Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast da duruşmaya katıldı.

Ayrıca Tamer Bülent Demirel, Osman Gülbel, Ali Poyraz, Yasin Hayal, Şükrü Yıldız, Mehmet Ali Özkılınç SEGBiS aracılığıyla bulundukları cezaevlerinden duruşmaya katıldı.

Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Sebu Aslangil, Emel Ataktürk Sevimli, Hülya Deveci sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Canel Rüzgar, mahkeme heyetine iki yeni üyenin daha atandığını söyledi. Böylece Dink davasına bakacak heyetteki hakim sayısı beşe çıkmış oldu.

Ali Fuat Yılmazer gözaltında

Tutuklu sanık Ramazan Akyürek mahkemede söz aldı. Akyürek,"Ben ve Ali Fuat Yılmazer, örgüt yöneticiliğiyle yargılanıyorum. Ali Fuat Yılmazer 15 gündür gözaltında, henüz ifadesini alınmadı. Duruşmaya getirilmesi için yazı yazılmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme talebin değerlendirileceğini söyledi.

Özkan Mumcu tutuklandı

Davanın sanıklarından Özkan Mumcu da SEGBİS’ten bağlanarak, Muş' ta tutuklandığını, silahlı örgüt üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığını ve aynı suçtan ikinci bir yargılama yapıldığını söyledi.

"Koruma tedbirini Trabzon yapmalıydı"

Dink cinayeti yaşandığı döneminde İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Ahmet İlhan Güler savunma yaptı.

Güler'in savunması özetle şöyle:

"Ölüme kasten sebebiyet verseydim savunma yapabilirdim. Koruma sağlanması sürecinde ihmal edilmiş yükümlülüğüm yoktur."

"Koruma, İstihbaratın konusu değildir. Yönetmelikler açıktır. İstihbarata ulaşanlar koruma için süreci başlatır. Bu işlemler için Koruma Şubesi vardır.

"Trabzon'dan İstanbul'a yani bize gelen yazı, Yasin Hayal'le ilgilidir. Osman Hayal sorulmaktadır. Ses getirici eylem ibaresi açıkça öldürüleceği anlamına gelmez.

"Trabzon İstihbarat Şubesi, bizi araya katmadan, Daire Başkanlığıyla beraber koruma sürecini başlatmalıydı. Yönetmelikler Trabzon İstihbarat Şubesine bu yükümlüğü vermektedir."

“Tehditler alenidir”

"Koruma sürecine engel olmam, konumum gereği mümkün değildir.

"Adli makamlara intikal eden konular artık İstihbarat'ın konusu değildir. Valilik görüşmesi, Bursa'dan gelen tehdit ve Agos'un aranarak tehdit edilmesi konusu aleni bir durumdur. Koruma için diğer makamlar var. Benim onlara engel olmam mümkün değildir."

“Trabzon'dan gelen yazının gereği yapılmıştır. Bunun yapılmadığını söyleyen müfettişler şu anda tutuklu. Benim görevi ihmal etmediğime dair yargı kararları var. Trabzon'dan bizden isteneni yaptık. Başka işlem yapamazdık. İstihbarat faaliyeti hassas bir süreçtir.

"Ben zoraki suçlu ilan ediliyorum. Bazı sanıkların örgütsel bağları ortaya konmuş. Trabzon'dan gelen yazıda Dink'in öldürüleceği bilgisi gizlenmiştir. Benim üzerimden devlet mahkum edilmek isteniyor. Ben hem kendimi hem de devleti savunuyorum."

"Ben bu dosyada mağdurum. Ben de bu dosyada mağdur sıfatıyla yer alıyorum."

"Vali var MİT var"

Savunmanın ardından Güler'in çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme heyeti, koruma yönetmeliğini sordu. Güler bunun üzerine, "Yönetmelik bize görev ve sorumluluk yüklemiyor. Vali'nin, MİT'in bilgisi var. Valilik görüşmesi var. Tehdit mi edilmiş başka bir şey mi olmuş biz bilmiyoruz. Tehditler, tehdit telefonları yargıya intikal etmiş. Hepsi koruma komisyonunun üyeleridir. Ben tek başıma hepsini etkileyemem."

Güler sorguda ayrıca Trabzon'dan gelen yazıyla ilgili başka bir işlem yapmalarının mümkün olmadığını söyledi.

"Dink'in öldürüceği konusunda İstanbul İstihbarat Şubesine herhangi bilgi gelmemiştir. Herhangi bir yazı gelmedi. Çalıştığım elemanlara da sordum bilgi gelmemiştir."