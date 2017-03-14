Dink davası sanığı Ali Fuat Yılmazer: Erhan Tuncel'i "Telefonların dinleniyor" diye kim uyardı?

Agos gazetesi Genel yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerininde yargılandığı davada ifade veren dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile mahkeme başkanı Ali İhsan Horasan arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bir gün müşteki sıralarına oturacağını ve soru sorma sırasının kendilerine geleceğini belirten Yılmazer, "Allah izni ile ileri de biz de bu kumpas davaları için müşteki sıralarında oturacağız, tek tek anlatacağız" dedi. İmha tutanaklarında Erhan Tuncel'in bilinen ve dinlemeye alınan numarasının dışında başka bir numara olduğuna dikkat çeken Yılmazer, cinayet öncesi Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün cinayetin azmettiricisi Erhan Tuncel'i telefonlarının dinlendiği konusunda uyardığını iddia etti. Yılmazer, "Hiç iletişimi olmayan bir telefonla ilgili niye dinleme kararı alınsın? Bu cambazlıkları Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde kim yapmıştır? Böyle bir yanlışlık ancak kasti olur” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet gazetesinden Canan Coşkun'un haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile dönemin İstihbarat C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, tutuksuz sanıklar Trabzon Emniyet eski Müdürü Reşat Altay ile dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler katıldı. Duruşmada savunma yapan Yılmazer, “Arkası araştırılırsa bu cinayetin gerçek organizasyonunun, cinayet şebekesinin arkasındaki, devlet içerisindeki bağlantılarının deşifre olabileceğine inanıyorum. İddianame eklerinde bilirkişiler Levent Yarımel ve Durmuş Demirbaş'in İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan istediği belgeler var. Trabzon Tekop Şube de talebe istinaden dinleme faaliyetleri ile ilgili bir belge yollamış. Belgelere göre Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne ait Mayıs 2006'da dinleme talep formu var ama işleme konmamış. Bunların arasında imha tutanakları var. Bu tutanaklarda Yasin Hayal'in ve Erhan Tuncel'in telefon numaraları var. Ancak isimleri yazmıyor” dedi.

"Bu telefonu kullanma" uyarısı

İmha tutanaklarında Erhan Tuncel'in bilinen ve dinlemeye alınan numarasının dışında başka bir numara olduğuna dikkat çeken Yılmazer, "Bu numaranın Erhan Tuncel'e ait olabileceğini düşündüm. Mayıs ayında Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü Erhan Tuncel hakkında Yasin Hayal'i yönlendirdiği gerekçesiyle dinleme talebinde bulunmuş ama işleme alınmamış. Erhan Tuncel'in kullandığı bir diğer telefon dinlemeye alınıyor ve hiç ses kaydı yok. Bir kişiyi dinlemeye almadan önce telefon numarası aktif mi değil mi diye sorgularız. Bir tek ses yok bu telefonda. Demek ki Erhan Tuncel'e biri 'bu telefonu kullanma' demiş. Bunlar istihbaratta izahı mümkün olan hatalar değildir. Hiç iletişimi olmayan bir telefonla ilgili niye dinleme kararı alınsın? Bu cambazlıkları Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde kim yapmıştır? Bu cinayeti çözmek istiyorsanız üstüne gidersiniz. Böyle bir yanlışlık ancak kasti olur” ifadelerini kullandı.

Savcılığa bildirilmedi

Dava dosyasında illegal olduğu savunulan C-5 büro ile ilgili önemli yazışmalar olduğunu belirten Yılmazer, "Soruşturmanın eski savcısı Yusuf Hakkı Doğan 2014'te İstihbarat Daire Başkanlığı'na C-5 büro ile ilgili yönetmelik değişiklik olup olmadığını sormuş. İstihbarat Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007'de yönetmelik değişikliğini savcıya bildirmeyerek, 2012'de kurulduğu belirtmiş. Savcı da 2012'ye kadar illegal çalıştığını sanıyor. Lehimize olan delil saklanıyor. Katilleri aklama sistemi bu. Bu adalet sisteminden Hrant için de adalet çıkmaz. Mezarda kemiklerini sızlattığınızla kalırsınız” diye tepki gösterdi.

Dinç'in telefon trafiği yok

Yılmazer, dava dosyası eklerinde İstihbarat Daire Başkanlığı'nın sanıklara yönelik telefon trafiklerinin de olduğunu aktararak, “Ama iddianameden çıkarılmış. Benim için olay bağlamında görüşmelerimi İstihbarat Daire Başkanlığı santral hattından yürüttüğüm belirtilmiş. Cinayet sonrasında olay yerine geçen İstanbul İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Bülent Köksal ile devamlı surette irtibatta bulunduğum yazıyor. Köksal ile yaptığım görüşmenin ardından Ramazan Akyürek'i bilgilendirdiğim, 19 Ocak 2007'de irtibatlarım incelendiğinde Akyürek ve Köksal haricinde kimseyi aramadığım belirtilmiş. Cinayetin Trabzon ilişkileri netleştiğinde Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilmiş. Burada Engin Dinç'in şeması neden yok? O da Trabzon Jandarma görevlisi Metin Yıldız ile görüşüyor cinayet öncesi ve sonrası. Engin Dinç buradaki ifadesinde 'hayırlı cumalar demek için konuştuk' dedi. Bakarsınız tüm cumalarda birbirlerini aramışlar mı? Ancak savcı bunları çıkarmış” dedi. Duruşma verilen öğle arasının ardından Yılmazer'in savunması ile devam m edecek.

Mahkeme başkanı ile ilginç diyalog

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda savunma yapan Ali Fuat Yılmazer'e mahkeme başkanı Ali İhsan Horasan "İstanbul görevi kilit bir görev. Liyakat mı geçerliydi sizin döneminizde? İstanbul İstihbarat şubeye atanmanızda cemaatin hiç mi payı yok? dedi. Yılmazer de, “Benim olmadı. Karambolden oldum. Ahmet İlhan Güler cemaatin güçlü olduğu zamanda İstanbul'daydı. Ona sorun. Benim suçum mu? Beni atayana sorun. Fethullah Gülen grubundan terör örgütü çıkmaz. FETÖ'yü ben kabul etmiyorum. Bunu sadece ben biliyorum. Kimse bilmez. Herkes işkembeden konuşuyor" dedi. Bir gün müşteki sıralarına oturacağını ve soru sorma sırasının kendilerine geleceğini belirten Yılmazer “Allah izni ile ileri de biz de bu kumpas davaları için müşteki sıralarında oturacağız, tek tek anlatacağız" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Horasan “Devir döner diyorsunuz" dedi. Yılmazer ise "Öyle demiyorum. ilahi adalete inanıyorum" dedi. Duruşma yarın Ali Fuat Yılmazer'in savunması ile devam edecek.