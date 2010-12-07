-DİNK DAVASI DURUŞMASI ERTELENDİ İSTANBUL (A.A) - 12.07.2010 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin görülen davada, mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerine karar vererek duruşmayı erteledi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaya verilen aranın ardından açıkladığı ara kararda, tutuklu sanıklar Erhan Tuncel, Ogün Samast ve Yasin Hayal'in tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı. Bir önceki duruşmada dinlenilmesine karar verilen ancak hazır bulunmayan tanıklar Mesut Kadri ile Cemal Yıldırım'ın zorla getirilmesi için müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme heyeti, tanıklar Sinan Raşitoğlu'nun dinlenilmesi için Trabzon Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Şahabettin Şahin için de Çemişgezek Asliye Ceza Mahkemesine yazılan talimatların tekrarlanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun'un tanık olarak dinlenilmesi konusundaki Cumhuriyet Savcısının talebinin, bir önceki duruşmada reddedildiği için, bu talebin yeniden reddini karara bağlayarak, duruşmayı 25 Ekime erteledi.