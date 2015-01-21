Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal 'tanık' olarak ifade verdi

Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal, Hrant Dink suikastına ilişkin olarak, "Kamu görevlilerinin ihmali" olduğu iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi.

DHA’dan Cem Tursun’un haberine göre soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Birimi Savcısı Gökalp Kökçü, bugün “tanık" sıfatıyla Yasin Hayal'in ifadesini aldı. Yaklaşık 3 saat ifade veren Hayal, ifade işlemlerinin ardından hükümlü bulunduğu cezaevine geri götürüldü. Yasin Hayal, “Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Hayal, Yargıtay'dan dönen davada ise yargılamasına devam ediliyor.

3 polis tutuklanmıştı

"Kamu görevlilerinin ihmali" olduğu iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar Celalettin Cerrah ile eski emniyet görevlileri Sabri Uzun, Reşat Altay, Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu birçok isim şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Emniyet Amiri Özkan Mumcu ve polis memuru Muhittin Zenit ve Cizre Eski Emniyet Müdürü Ercan Demir ise soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.