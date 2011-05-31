Dink cinayetinde Akbank'ın kayıtları silinmiş

T24 - TÜBİTAK, Hrant Dink'in öldürüldüğü anda kayıtta olan Akbank'a ait güvenlik kamerelarına ait görüntüler hakkındaki raporunu mahkeme heyetine ve avukatlara sundu. Raporda, “Kayıt sisteminin kullandığı dosyalama ve görüntü kaydetme mekanizması nedeniyle video kayıtları için belirlenmiş alan üzerine belirli periyotlarla tamamıyla yeni veri yazılmaktadır. Bu periyotları, zamandan sonra eski verilere ulaşmanın mümkün olmadığı değerlendirilmektedir” denildi.



TÜBİTAK'a göre Hrant Dink cinayetinin işlendiği gün çekilen banka kamera kayıtlarında cinayete dair görüntü bulunamamasının nedeni, periyodik olarak kayıtların üzerine yeni kayıt yapılması

Hrant Dink davasının dünkü duruşmasında, “azmettirici” olduğu iddiasıyla yargılanan Yasin Hayal, Mahkeme Başkanı Rüstem Eryılmaz’a, “Mahalle sakinleri tarafından rahatsız ediliyorum” yazılı bir kağıt gönderdi. Başkan ve avukatlar, tehdit edilip edilmediğini sorunca Hayal, bu durumun 6 aydır devam ettiğini belirterek, “Artık bezdim. Darp ediliyorum. Tüm Pelitli beni tehdit ediyor. ‘Seni boğarız parça parça ederiz’ diyorlar. Bezdim. Koruma istiyorum. Bana karşı baskı var. Ölüm tehditleri alıyorum.Dayanacak gücüm kalmadı” dedi. Hayal’in avukatı Eda Salman bu durumdan haberinin olmadığını belirterek ziyaretçilerin incelenmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Hayal’in can güvenliğinin sağlanması ve gerekli önlemlerin alınması için Tekirdağ Başsavcılığı’na yazı yazılmasına hükmetti.



‘Şişman birisi vardı’

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 18. duruşmasına tutuklu sanıkları Erhan Tuncel ile Yasin Hayal katıldı. Duruşmaya Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ile ailesi de geldi. Duruşmada cinayet tanıklarından Emale Çakmakçı ifade verdi. Tasarımcı olduğu ve kumaş almak için Dink’in öldürüldüğü sokağın üzerinde olduğunu beyan eden tanık, cinayetle irtibatı olabileceğini düşündüğü 3 kişinin olduğunu söyledi. Tanık şahıslardan birinin şişman olduğunu iddia etti.

Mahkeme Başkanı, cinayetin işlendiği 19 Ocak 2007’de çekilen Akbank kamera kayıtlarında cinayete dair görüntü bulunmadığını belirten TÜBİTAK raporunun yeniden incelenmesine dair cevabın geldiğini okudu. Raporda, “Kayıt sisteminin kullandığı dosyalama ve görüntü kaydetme mekanizması nedeniyle video kayıtları için belirlenmiş alan üzerine belirli periyotlarla tamamıyla yeni veri yazılmaktadır. Bu periyotları, zamandan sonra eski verilere ulaşmanın mümkün olmadığı değerlendirilmektedir” denildi.

Dink ailesinin avukatlarından Fetiye Çetin, zanl Ogün Samast’ın babasının “Oğlumun arası jandarmayla iyiydi” söylemlerinden yola çıkarak, Ahmet Samast’ın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Çetin, “Olayın yaşandığı güne ait Akbank kayıtlarının sabah ve öğle saatlerine ait olan bölümü yok. Bu olay TEM Şube’de görevli Selim Kutman’ın görev süresinde olmuştur. Görüntüler kaybedilmiştir. Hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.

Çetin, “Samast bu kayıtların geri getirilemeyeceğinden ve suç ortaklarının ortaya çıkarılamacağından emin olarak konuşuyor” iddiasında bulundu. Çetin olay günü alınan ve daha önce de kamuoyu ile paylaştığı görüntüleri tekrar salonda izleterek, “Olay yerinde bulunan kişi bakın Osman Hayal. Onun tutuklanmasını talep ediyoruz” dedi. Osman ve Yasin Halay’in avukatı Eda Salman ise “Bu görüntüde bulunan ve Osman Hayal olduğu iddia edilen kişi hakkında “Bence bu daha çok Ahmet Kaya’ya benziyor” yorumunu yaptı.



Rakel Dink duruşmada

Beşiktaş’ta toplanan “Hrant’ın arkadaşları” adlı grup, “Hrant için, Adalet için” yazılı pankart açtı. Rakel Dink’in de bulunduğu grup adına tiyatro sanatçısı Mehmet Esen açıklama yaptı. Topluluk, dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in yargılanmasını istedi.