-DİNK CİNAYETİ ZANLISI TUNCEL TEDAVİ GÖRDÜ TEKİRDAĞ (A.A) - 23.07.2010 - Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Hrant Dink davasının tutuklu sanıklarından Erhan Tuncel, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördü. Tuncel geçirdiği rahatsızlık nedeniyle, tutuklu sevk aracıyla elleri kelepçeli olarak Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tuncel, buradaki ilgili serviste yapılan tedavisinin ardından, cezaevine geri götürüldü. Erhan Tuncel'in böbreklerinden rahatsızlandığı öğrenildi.