-Dink cinayeti sanıklarından ''müddeti muhafaza'' dilekçesi İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava kapsamında verdiği karara, tutuklu sanık Yasin Hayal ile tutuksuz sanıklar Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'in avukatlarınca, kararın temyiz edileceğini belirten ''müddeti muhafaza'' dilekçesi sunuldu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na taşınan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giden Yasin Hayal'in avukatı Eda Salman ile tutuksuz sanıklar Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'in avukatı Feyzullah Şama, sanıklarla ilgili karar veren mahkemeye, gerekçeli kararı gördükten sonra temyiz başvurusunda bulunacaklarını belirtir 'müddeti muhafaza' dilekçesi sundular. -Dink ailesinin avukatı da dilekçe verdi- Bu arada, Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin'in de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine ''müddeti muhafaza'' dilekçesi verdiği öğrenildi. Çetin, dilekçesinde, ''Mahkemenizde görülmekte olan davada 17 Ocak 2012 tarihinde verilen karar uyarınca sanıklar için kısmen ceza, kısmen de beraat verilmiştir. Verilen karar usul yasaya aykırı olduğu için temyiz ederiz. Ancak gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı temyiz dilekçemizi sunacağız. Bu sebeple gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine kadar temyiz süresinin işletilmemesine karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine kadar temyiz süresinin işletilmemesini talep ediyoruz'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen, karar sonrası tahliye edilen sanık Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu'nun da, 23 Ocak Pazartesi günü mahkemeye ''müddeti muhafaza'' talepli dilekçeyle başvuracağı öğrenildi.