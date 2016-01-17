Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin: Hocalara baskı Dink'i hatırlatıyor; TCK 301 çok tehlikeli

Dink ailesinin avukatı Fahriye Çetin, Güneydoğu’da yapılan operasyonlarla ilgili “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi hazırlayan akademisyenlere baskıyı “Açılan soruşturma, Dink'in başına gelenleri hatırlatıyor. Gerçekten çok kaygılıyım” sözleriyle yorumladı. Çetin, Türk Ceza Kanunu’ndaki "Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar" başlıklı 301. maddeyi çok tehlikeli bulduğunu söylerken “Bence 301'in tümüyle kaldırılması ve soruşturmanın konusu olmaktan çıkarılması lazım” diye konuştu.

Zaman’ın haberine göre Haklarında 'Türklüğe hakaretten' dava açılan akademisyenlerin başına gelenlerin, öldürülmeden önce Hrant Dink'e yapılanlara benzediğini belirten Çetin, "Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen bu suç sebebiyle Türkiye geçmişte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkum edildi. TCK 301 çok tehlikeli bir madde, şahısları hedef gösteriyor." dedi. Organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker de, akademisyenleri, ''Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız.'' sözleriyle tehdit etmişti.

Avukat Fethiye Çetin, gazeteci Hrant Dink'in ölümünün 9. yıldönümünde “Ne yazık ki 301 gibi maddeler konjonktürel durumlara göre muhalifleri susturmak için kullanılıyor. Uzun süredir işletilmiyordu ama bugün elverişli bir araç olarak yeniden gündeme getiriliyor. Bu haliyle de kullanış biçimi hukuka aykırı. O nedenle bence 301'in tümüyle kaldırılması ve soruşturmanın konusu olmaktan çıkarılması lazım." şeklinde konuştu. Akademisyenlere yönelik linç girişimlerine, sadece soruşturma açanların değil hedef göstererek medyanın da katıldığını vurgulayan avukat Çetin, "Yanılmıyorsam akademisyenler kastedilerek ‘Hepiniz hedefimizdesiniz.' şeklinde bir açıklama yapılmış. Bu Hrant'a yapılan tehdide çok benzer bir tehdit, onun için okuyunca gerçekten çok kaygılandım." ifadelerini kullandı.

AİHM kararına göre, TCK 301 hükümsüz

TCK 301. maddesinde düzenlenen 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçunun hükümsüz olduğunu söyleyen Çetin, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Taner Akçam'ın başvurusu üzerine 301. maddenin öngörülemez bir madde olduğuna hükmetti, kanunilik ilkesine aykırı olduğuna karar verdi. Türkiye'nin bu maddeyi kaldırması gerekir. Dolayısıyla 301 ile ilgili artık soruşturma yapılamaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Dink cinayeti Jandarma'ya dayanınca savcı görevden alındı

‘DurDe Platformu'nun Hrant Dink ve öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi anma programında konuşan avukat Fethiye Çetin, Dink soruşturmasında yaşanan gelişmeleri şöyle yorumladı: “İşin ucu Jandarma'ya dayandı. Jandarma ile ilgili önemli birtakım bulguların çıkma olasılığı çok yüksek. Tam bu sırada Dink savcısı görevinden alındı. Şimdi bundan sonrası ne olacak göreceğiz. Acaba amaç hasıl oldu, ‘Cemaatçi polisler yargılanıyor, bundan sonrası gereksiz.' deyip kapatılacak mı, yoksa devam mı edecek? İlk defa bir savcı etkili bir soruşturma yapmaya başladı. Ancak buna Cemaat-AKP'nin kavgası yol açtı. Nasıl ki polislerle ilgili soruşturma bitti ve birtakım polislere dava açıldı, sanki amaç gerçekleşmiş, bitmiş gibi savcıyı görevden aldılar.”

Dink cinayeti soruşturmasına bakan Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, hazırladığı iddianamede halen Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı koltuğunda oturan Engin Dinç, İstanbul İstihbarat eski Müdürü Ahmet İlhan Güler ve Trabzon eski Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın da aralarında bulunduğu 26 ismi cinayetten sorumlu tutmuştu. Kökçü'nün sunduğu iddianame başsavcılık tarafından iki kez iade edilmişti. Kökçü'ye, söz konusu isimleri iddianameden çıkarması için baskı yapıldığı öne sürülmüştü. Gökalp Kökçü, geçtiğimiz günlerde başka bir yere atandı. Böylece Dink iddianamesi Kökçü'den alınmış oldu.